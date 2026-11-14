El vórtice polar es una extensa región de aire frío y baja presión que gira alrededor de los polos terrestres y está presente durante todo el año, aunque se fortalece en invierno y pierde intensidad durante el verano.

No es una tormenta ni un frente frío, sino un sistema de gran escala en la atmósfera alta cuyos cambios pueden favorecer la llegada de frío extremo.

¿Se puede romper el vórtice polar y qué significa que cambie de forma?

El vórtice polar no desaparece ni se rompe como tal, sino que experimenta modificaciones en su estructura y extensión.

De acuerdo con el Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo (NSIDC), su forma puede pasar de una estructura relativamente circular a otra irregular, con grandes ondulaciones que permiten que el aire frío se desplace hacia latitudes más bajas.

¿Por qué el vórtice polar puede debilitarse y presentar ondulaciones?

Su comportamiento está relacionado con las variaciones de presión atmosférica en el Ártico y las latitudes medias, conocidas como oscilación ártica, pues cuando esta presenta una fase positiva, el vórtice suele mantenerse más compacto, con fuertes vientos en la corriente en chorro que lo rodea.

En cambio, durante una fase negativa, los vientos que delimitan esta estructura pierden fuerza y el vórtice adquiere una forma más ondulada.

El vórtice polar se debilita antes de lo previsto, mientras “El Niño” podría alterar el comportamiento del invierno.



¿Se avecina una temporada de frío extremo? Los científicos siguen de cerca este choque de fenómenos climáticos.https://t.co/eoUjd5VCoC pic.twitter.com/0aPVBnph1E — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 12, 2026

Estas modificaciones favorecen que algunas masas de aire frío se extiendan hacia el sur, mientras que el aire más cálido puede avanzar hacia el norte.

¿Cómo se relaciona el vórtice polar y las olas de frío?

Las olas de frío pueden producirse cuando una parte del vórtice polar se extiende hacia el sur y permite que el aire procedente del Ártico alcance regiones que normalmente presentan temperaturas más elevadas.

Este desplazamiento está relacionado con las ondulaciones de la corriente en chorro, que funciona como límite entre las masas de aire frío y cálido.

Cuando el aire polar invade otras regiones, puede ocasionar descensos importantes de temperatura y favorecer la formación de tormentas. Estos efectos suelen ser más notorios durante el invierno.

¿Cómo afecta este fenómeno al clima en México?

Las alteraciones del vórtice polar pueden favorecer el desplazamiento de aire frío hacia el sur del hemisferio norte.

En el caso de México, una expansión de aire ártico podría favorecer descensos de temperatura si su desplazamiento alcanza territorio nacional.