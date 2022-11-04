¿Qué es un agujero negro? La NASA detecta uno cerca de la Tierra

Recientemente, la NASA informó la detección de un agujero negro cerca de la Tierra; el objeto se encuentra ubicado aproximadamente a mil 600 años luz y sería el único en su tipo para avanzar en la comprensión de la evolución de los sistemas binarios.

Un agujero negro es un cuerpo del espacio de masa grande y poco volumen que absorbe cualquier materia o energía, de acuerdo con la NASA; el objeto astronómico tiene una fuerza gravitatoria tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de él.

Salir de un agujero negro resulta imposible debido a que la “superficie” de este cuerpo, denominada horizonte de eventos, define el límite donde la velocidad requerida para evadirlo excede la velocidad de la luz, por lo que la materia y la radiación son atrapadas y no pueden salir.

Se estima que alrededor de la Vía Láctea existan cerca de 100 millones de este tipo de cuerpos, sin embargo, solo se ha confirmado la existencia de unos pocos, por lo que el reciente descubrimiento de la NASA significa un avance en la comunidad científica para comprender mejor este tipo de cuerpos en el espacio.

La "superficie" de un agujero negro es su horizonte de eventos (u horizonte de sucesos). Este límite define dónde tendrías que viajar más rápido que la luz (mucho más rápido de lo que puede ir cualquier objeto) para escapar del agujero negro. pic.twitter.com/CIt8l5aqdp — NASA en español (@NASA_es) May 2, 2022

¿Dónde está el agujero negro más cercano a la Tierra?

El agujero negro detectado, más cercano a la Tierra, fue descubierto por un grupo de astrónomos que opera el telescopio Gemini Norte desde las islas de Hawái. Este cuerpo del espacio fue denominado "Gaia BH1", el cual se encuentra ubicado en la Constelación de Ofiuco y aún se desconoce cómo fue formado en sus inicios.

Simulación de un agujero negro supermasivo |NASA

Su descubrimiento fue posible gracias a observaciones precisas del movimiento de un sistema binario de estrellas, de las cuales, una de ellas posiblemente se convirtió en 'Supergigante' hasta acabar en el cuerpo del espacio de masa grande. Se trata una estrella similar al Sol que orbita el objeto a una distancia aproximada a la de la Tierra con respecto al Sol.

Un comunicado emitido por el centro de investigación y desarrollo NOIRLab, indica que "la estrella original, que luego se convirtió en este agujero negro, debería haber sido al menos 20 veces más masiva que nuestro Sol. Esto significa que habría vivido solo unos pocos millones de años".

No obstante, el descubrimiento de Gaia BH1 señala que, según los astrónomos, existen “lagunas” sobre la formación de agujeros negros, pues aún no se encuentra una explicación sobre por qué la estrella compañera de este cuerpo sobrevivió a la explosión.