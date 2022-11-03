Descubren asteroide “asesino de planetas” cerca de la Tierra

Un asteroide catalogado como potencialmente peligroso para la Tierra ha sido descubierto desde la Cámara de Energía Oscura, que se encuentra en el Cerro Tololo, en Chile. El pequeño cuerpo celeste rocoso ha sido denominado "asesino de planetas".

Se trata de 2022 AP-7, uno de los objetos más grandes potencialmente peligrosos para la Tierra, descubierto en los últimos ocho años. El asteroide tiene un diámetro mayor a los 1.5 kilómetros y su órbita podría emparejarse en algún momento con la de nuestro plantea.

El "asesino de planetas" no sería el único objeto detectado por los científicos de la Cámara de Energía Oscura, pues a la par fueron descubiertos otros dos asteroides denominados: 2021 LJ4 y 2021 PH27, respectivamente, los cuales cuentan con trayectorias seguras, que se mantienen al en la parte interior de la órbita terrestre.

¿Asteroide “asesino de planetas” representa un riesgo para la Tierra?

De acuerdo con la NASA, los asteroides clasificados como potencialmente peligrosos (PHA, por sus siglas en inglés), se caracterizan por ser objetos espaciales de gran tamaño, con diámetros superiores a los 100 metros, por lo que un choque directo con cualquier planeta tendría una potencial igual a cientos de bombas atómicas.

Además, de chocar contra algún planeta, el asteroide "mata planetas", generaría un polvo cuyo efecto ocasionaría un enfriamiento que a la par desencadenaría un “evento de extinción” como no ha ocurrido en la Tierra en millones de años.

Si bien, el asteroide 2022 AP-7, ha sido catalogado como "asesino de planetas", el astrónomo del Laboratorio de la Tierra y los Planetas de la Institución Carnegie para la Ciencia en Washington, explicó que este objeto no representa un peligro para nuestro mundo.

Lo anterior debido a que la NASA determina la cercanía de los objetos a través de “distancias lunares”, es decir, se establecen con la longitud de la Luna a la Tierra, que se encuentra a 300 mil kilómetros, por lo que al señalar que un objeto se encuentra “próximo” a nuestro planeta, realmente se refiere a que está a al menos 5 distancias lunares.

