Leyes flexibles para unos: diputados modifican el Código Fiscal entre señalamientos

¿No se parece a un régimen? Mucho se hablaba de que el Gobierno federal utilizaba las instituciones como armas contra sus adversarios que piensan distinto a ellos. Se sabía, pero por fin se aceptó.

El gobierno y sus partidos en el Congreso modifican leyes fiscales a modo para presionar a ciudadanos y empresarios con el cobro desmedido de impuestos.

La mayoría de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde en la Cámara de Diputados reformaron el Código Fiscal de la Federación, a menos de tres meses de que el gobierno federal impuso medidas que le favorecían para obligar a los contribuyentes a garantizar el pago de créditos fiscales.

Cambian la ley a su conveniencia

La Cámara de Diputados aprobó las reformas recientemente enviadas por la Presidenta de la República, para corregir el Código Fiscal de la Federación y hacer flexible el ofrecimiento de garantías de interés fiscal, pero ¿qué pasó cuando presionaban al presidente de Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas Pliego?

En el debate político, el PAN acusó al gobierno de abusar de sus funciones...

“No creo que sean tan ignorantes en la Secretaría de Hacienda, a mí me late que tenía un destinatario que su nombre empieza con r de Ricardo y termina con S de salinas, pero el caso es que están haciendo el ridículo y nos dan la razón”, señaló Homero Niño de Rivera, diputado por el PAN.

Ahora una vez más modificaron el Código Fiscal para restablecer las medidas anteriores, esto para que sean los contribuyentes quienes decidan libremente la forma que se adapte a sus circunstancias para respaldar la garantía de pago de créditos fiscales.

Sin presiones, eso aseguran. Pero todo parece indicar que Hacienda extorsiona y persigue de acuerdo a los mandatos e intereses de Palacio Nacional.

“Nos abstendremos para dejarlo como una evidencia de que se tiene que legislar con frialdad, con cercanía a la gente, con frialdad jurídica y buscando la construcción de leyes que duren para la posteridad y no leyes que se cambien cada tres meses por antojo, por voluntad política o por venganza”, indicó Jericó Abramo, diputado del PRI.

Las leyes se hacen a sus intereses: el poder de la Cámara de Diputados

En la máxima tribuna del país se reconoció que las leyes se hacen a modo del propio gobierno...

“Ni con ventaja ni con venganza, se llamó estrategia y nos dio 60 mil millones de pesos más y ustedes saben a quién”, con tal descaro admitió José Antonio López Ruiz, diputado del PT.

Como era de esperarse, el proyecto fue avalado por 418 votos a favor y 35 abstenciones, y se envió al Senado de la República para su validación.