Grupo Salinas finaliza 20 años de controversias y litigios fiscales

Luego de más de 20 años de controversias, Grupo Salinas , liderado por Ricardo Benjamín Salinas Pliego, dio a conocer que concluye la totalidad de sus litigios fiscales con el Gobierno de México.

A través de un comunicado compartido por Grupo Salinas en sus redes sociales, se dejó en claro a los mexicanos que "tengan la seguridad de que Ricardo Benjamín Salinas Pliego y Grupo Salinas siempre serán aliados de México". Y que "jamás dejaremos de hablar con la verdad, buscando recuperar para nuestra nación y para cada uno de los mexicanos la prosperidad que nos reinstale como un ejemplo de clase mundial".

Tras más de 20 años de controversias, y a pesar de estar en desacuerdo, las empresas de #GrupoSalinas concluyen sus litigios fiscales con el gobierno de México. A partir de ahora, no debemos nada al gobierno.



El grupo empresarial reiteró que Grupo Salinas y su presidente fundador, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, cumplen —y siempre han cumplido— con el pago de impuestos.

Recordó que en los últimos 20 años, las empresas del grupo han pagado más de 300 mil millones de pesos en obligaciones fiscales, por lo que "nadie puede negar que cumplimos con México".

Grupo Salinas da vuelta a la página por la prosperidad

Ahora, agrega el comunicado, "a pesar de estar en profundo desacuerdo, deberemos pagar aún más. No por convicción, ni porque aceptemos que sea lo justo, sino porque buscamos dar vuelta a esta página y poner fin a esta sistemática campaña en nuestra contra.

"Lo hacemos, en el fondo, porque tanto para nuestras empresas como para nuestro presidente fundador es esencial recuperar el tiempo, la energía y el foco para dedicarnos a lo que mejor sabemos hacer: continuar creando prosperidad y valor para México, prestando servicio a nuestros millones de clientes y procurando el bienestar de más de 200 mil familias que dependen de Grupo Salinas".

El consorcio mexicano indicó que con este pago, que trasciende los límites de los acuerdos originalmente pactados en 2024, se habrá de cubrir absolutamente todo lo que el fisco exigió en este largo litigio, por lo que "a partir de ahora, no debemos nada al gobierno, por ningún concepto".

En Grupo Salinas estamos convencidos de que, para que las cosas cambien en nuestro país, lo primero que debemos hacer es modificar nuestra forma de pensar y convocar a una verdadera revolución cultural; una en la que no exista tolerancia hacia el crimen ni la corrupción y en la que se respeten la Vida, la Propiedad y la Libertad Individual; derechos que nos corresponden como personas libres, no sometidas, que aspiramos a lo mejor para México y para nuestras familias.

Grupo Salinas refrenda compromiso con México

En un mensaje a los mexicanos Grupo Salinas refrendó su compromiso con México.

