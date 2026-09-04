Alito y Fox: una reunión que deja ver alianzas rumbo a las elecciones del 2027

Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, se reunió con el expresidente Vicente Fox Quesada (del PAN) para hablar sobre el escenario político de México y los retos que enfrenta la oposición.

El encuentro tuvo lugar en la sede priista y, de acuerdo con Moreno, también sirvió para intercambiar puntos de vista sobre la democracia, las instituciones y los próximos desafíos electorales.

¿PRI y PAN podrían volver a caminar juntos?

Aunque no se anunció una alianza concreta, Moreno dejó abierta la puerta para sumar esfuerzos con otros actores políticos de cara a los próximos comicios.

El priista destacó la trayectoria de Fox y lo llamó un “demócrata”. También insistió en que el PRI está dispuesto a dialogar con quienes busquen construir una oposición capaz de competir y hacer frente al actual escenario político.

¿Qué dijo Alito Moreno sobre Vicente Fox?

A través de sus redes sociales, Moreno aseguró que ambos coincidieron en la importancia del diálogo, la participación ciudadana y la defensa de las instituciones y las libertades.

El dirigente tricolor planteó que su partido buscará “sumar fuerzas por México” y construir acuerdos con otros sectores de la oposición.

Por ahora, la reunión no se traduce en un acuerdo electoral, pero sí deja abierta una pregunta: ¿podría este acercamiento ser el inicio de nuevos movimientos dentro de la oposición?

No hubo anuncio de una alianza… pero el encuentro dejó algunas preguntas. ¿Será el principio de algo más?