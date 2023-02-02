En Alemania, mujer busca a su doble y la mata para fingir su muerte

En agosto del año pasado, en Alemania, unos padres reportaron la desaparición de su hija, identificada como Sharaban K, de 23 años de edad. Más tarde, las autoridades encontraron a la mujer muerta dentro de su auto.

La mujer había sido apuñalada varias veces en el rostro, por lo que su cara estaba desfigurada; sin embargo la policía y los padres lograron identificarla como Sharaban K, hasta que realizaron la autopsia, en ese momento se dieron cuenta que se trataba de alguien más: una doble.

La mujer germanoiraquí de 23 años intentó fingir su muerte debido a que tenía problemas con sus papás, por lo que se le ocurrió el siniestro plan de buscar una doble para matarla y hacerla pasar por ella.

La mujer empezó a buscar a su doble a través de las redes sociales, se contactó con varias chicas que tenían parecido físico a ella hasta que encontró a una bloguera de belleza llamada Khadidja O.

De acuerdo con la fiscalía de Alemania, la mujer asesina citó a la bloguera en un bosque, y con ayuda de su novio la mató, después pusieron el cadáver en el auto y le desfiguraron la cara.

“A los sospechosos se les ocurrió el plan de buscar en línea a una mujer que se parecía a la alemanairaquí, matarla y colocarla de tal manera que el cadáver se confundiera con la sospechosa”, explicó la policía de Alemania.

Almanya’da, Iraklı göçmen Sharaban K(23), sorunlar yaşadığı ailesine ölmüş numarası yapmak için sosyal medyada kendine benzeyen kadın avına çıktı. 5 kadınla temas kuran S.K, Cezayirli güzellik blogger’ı Khadidja’yı çoğu yüzünden 50 kez bıçaklayıp öldürdü. pic.twitter.com/hWYFx4JjOK — Demet Cengiz (@Demetce) February 2, 2023

Autoridades detienen a la mujer que mató a su doble en Alemania

Tras reunir las pruebas suficientes, la autoridades de Alemania detuvieron a la mujer acusada de matar a su doble para fingir su muerte. Por lo que fue trasladada a una cárcel en Ingolstadt, en el sur del país.

La mujer fue arrestada después de que la policía la rastreara hasta el departamento de su novio, identificado como Kosovar, quien la ayudó a matar a su doble.

El pasado 26 y 27 de enero, un tribunal emitió órdenes de aprehensión contra la mujer y su novio, ambos acusados por el asesinato de la bloguera de belleza.

