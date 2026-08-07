Protección Civil activa Alerta Roja en estas alcaldías de la CDMX por intensificación de lluvias y granizo
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y caída de granizo en la CDMX.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y caída de granizo en todas las alcaldías de la CDMX para la tarde y noche este viernes 7 de agosto.
De acuerdo a lo informado, se esperan lluvias de entre 15 y 29 mm desde las 16:30 horas y hasta las 23:00.
Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del viernes 07/08/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 7, 2026
Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/j9yKThNAox
Alcaldías de la CDMX con alerta amarilla:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa de Morelos
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Alerta naranja en 5 alcaldías de la CDMX
Las fuertes lluvias provocaron la activación de la alerta naranja en 5 demarcaciones de la Ciudad de México, hasta las 9 de la noche de hoy viernes 7 de agosto.
Alcaldías de la CDMX con alerta naranja:
- Álvaro Obregón
- Coyoacán
- Cuajimalpa de Morelos
- La Magdalena Contreras
- Tlalpan
Alerta roja en estas alcaldías de la CDMX:
Se activa Alerta roja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo en Tlalpan y La Magdalena Contreras.
Se actualiza #AlertaRoja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la noche del viernes 07/08/2026, en las demarcaciones: @ALaMagdalenaC y @TlalpanAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 8, 2026
Se actualiza #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la… pic.twitter.com/JwATEvdoFE
Recomendaciones en alerta amarilla por lluvia y granizo
Protección Civil exhortó a la población de la CDMX a seguir estos pasos cuando se activa la alerta amarilla:
- Recuerda siempre tener a la mano una lámpara.
- Si vives en zonas de barrancas o cauces, determina previamente el camino para llegar a la zona de menor riesgo, donde no llegue el agua.
- Si hay riesgo de deslave o rodamiento de piedras, debes evacuar inmediatamente.
- No tires la basura en la vía pública, ríos o barrancas, el agua puede arrastrarla, tapar alcantarillas y provocar encharcamientos.
- Si cae granizo es importante no permanecer bajo estructuras ligeras, pueden colapsar.
Recomendaciones para manejar bajo la lluvia
Sigue estas recomendaciones para evitar accidentes automovilísticos tras las fuertes lluvias en la capital del país:
- Antes de circular limpia espejos, parabrisas y faros.
- Evita que los vidrios se empañen y pierdas visibilidad.
- Enciende las luces intermitentes para ver o ser visto.
- Reduce la velocidad y mantén la distancia entre los autos.
- No cruces por lugares inundados ya que puedes quedar varado.