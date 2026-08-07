Protección Civil activa Alerta Roja en estas alcaldías de la CDMX por intensificación de lluvias y granizo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y caída de granizo en todas las alcaldías de la CDMX para la tarde y noche este viernes 7 de agosto.

De acuerdo a lo informado, se esperan lluvias de entre 15 y 29 mm desde las 16:30 horas y hasta las 23:00.

Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del viernes 07/08/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/j9yKThNAox — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 7, 2026

Alcaldías de la CDMX con alerta amarilla:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Alerta naranja en 5 alcaldías de la CDMX

Las fuertes lluvias provocaron la activación de la alerta naranja en 5 demarcaciones de la Ciudad de México, hasta las 9 de la noche de hoy viernes 7 de agosto.

Alcaldías de la CDMX con alerta naranja:



Álvaro Obregón

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

La Magdalena Contreras

Tlalpan

Alerta roja en estas alcaldías de la CDMX:

Se activa Alerta roja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo en Tlalpan y La Magdalena Contreras.

Se actualiza #AlertaRoja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la noche del viernes 07/08/2026, en las demarcaciones: @ALaMagdalenaC y @TlalpanAl.



Se actualiza #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la… pic.twitter.com/JwATEvdoFE — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 8, 2026

Recomendaciones en alerta amarilla por lluvia y granizo

Protección Civil exhortó a la población de la CDMX a seguir estos pasos cuando se activa la alerta amarilla:



Recuerda siempre tener a la mano una lámpara.

Si vives en zonas de barrancas o cauces, determina previamente el camino para llegar a la zona de menor riesgo, donde no llegue el agua.

Si hay riesgo de deslave o rodamiento de piedras, debes evacuar inmediatamente.

No tires la basura en la vía pública, ríos o barrancas, el agua puede arrastrarla, tapar alcantarillas y provocar encharcamientos.

Si cae granizo es importante no permanecer bajo estructuras ligeras, pueden colapsar.

Recomendaciones para manejar bajo la lluvia

Sigue estas recomendaciones para evitar accidentes automovilísticos tras las fuertes lluvias en la capital del país:

