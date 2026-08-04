No solo será el clima extremo: Los 5 alimentos que podrían subir de precio por “El Niño”

El mundo se prepara para un evento súper fuerte de “El Niño”, un fenómeno climático natural que podría alterar los patrones del clima, ocasionando desde lluvias torrenciales a sequías extremas en diferentes regiones del planeta. Pero sus efectos también se podrían resentir en productos de la canasta básica.

“El Niño” es un evento que ocurre al calentarse de manera atípica las aguas superficiales del Océano Pacifico. Para este año y contra todo pronóstico, expertos advierten que este fenómeno se fortalecerá más de lo normal para agosto-octubre, lo que podría alterar también los calendarios agrícolas.

¿Qué productos de la canasta básica podrían escasear y hasta subir de precio?¿afectará a México?

Zonas que se verán afectadas por “El Niño” en 2026

La Organización Meteorológica Mundial (WMO, por sus siglas en inglés) señala que “El Niño” podría subir la temperatura de las aguas a niveles nunca antes vistos, convirtiéndose en el evento más fuerte registrado desde 1950.

Es importante aclarar que este fenómeno no solo afectará a México, sino que su impacto es global, por lo que los cambios en el clima pueden variar según la región y extenderse hasta la primavera 2027.

Uno de sus efectos típicos es el calentamiento global por lo que la WMO prevé que casi todas las zonas del planeta registren temperaturas superiores a la media entre agosto y octubre.

♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias 🌎 "El Niño" ya está tocando la puerta 🌡️⚠️ No es un mito ni una exageración. El fenómeno de "El Niño" ya comienza a influir en el clima y podría traer temperaturas más extremas, sequías más prolongadas y cambios importantes en los patrones de lluvia en México. En estados como Sonora, Chihuahua y Sinaloa, se esperan condiciones más cálidas y secas, mientras que entidades del sureste como Veracruz, Tabasco y Chiapas podrían enfrentar lluvias más intensas. 🌀 Además, este fenómeno suele favorecer una mayor actividad de ciclones en el Pacífico, por lo que expertos mantienen vigilancia sobre sus efectos durante los próximos meses. @jessi_mozar con la información en #PrimeraLínea #ElNiño #Clima #CambioClimático

En contraste, también suele dar lugar a una temporada de huracanes más activa en el Pacífico tropical, a comparación del Atlántico. Con base en pronósticos, las regiones que se podrían ver mas afectadas con:



Asia meridional y sudoriental

África oriental y austral

América Central y el Caribe

Partes de Sudamérica

Productos de la canasta básica que podrían subir de precio en 2026 por “El Niño”

Para este año, los países en mayor riesgo de que suban los precios en los alimentos son los que dependen de la agricultura, ya que en diferentes zonas, “El Niño” puede reducir cosechas o favorecer plagas.

Por su parte, The Food Institute señala que un “Súper El Niño" podría provocar un aumento de hasta 9% en los precios mundiales de los alimentos, ya que se podría encarecer a toda la cadena alimentaria.

Entre los alimentos que podrían subir de precio son:



Arroz

Azúcar

Café

Cacao

Maíz y frijol

Trigo

Carnes rojas

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala que en América Central y el Caribe, los riesgos de sequía pueden traducirse rápidamente en hambruna.

Pese a esto, la inflación de alimentos no siempre es inmediata, sino que puede llegar a presentar un rezago de 6 a 12 meses, afectando primero los precios al mayorista.