Se cae el cielo en CDMX: Alcaldías afectadas por las fuertes lluvias y caídas de granizo para este martes

¡A preparar el impermeable! La Secretaría de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla debido a las intensas lluvias que azotarán distintas partes de la Ciudad de México (CDMX) durante la tarde y noche de este 1 de septiembre 2026; estas son las alcaldías afectadas.

Las lluvias de este martes podrían extenderse hasta la madrugada del miércoles 2 de septiembre; se recomienda tomar precauciones.

Alcaldías afectadas por las fuertes lluvias de CDMX este martes

Las lluvias en CDMX de este martes afectarán alrededor de 14 alcaldías con la posible caída de granizo; te compartimos las zonas afectadas por el clima en la capital del país.



Álvaro Obregón.

Benito Juárez.

Coyoacán.

Cuauhtémoc.

Cuajimalpa.

Gustavo A. Madero.

Iztacalco.

Iztapalapa.

Magdalena Contreras.

Milpa Alta.

Tláhuac.

Tlalpan.

Venustiano Carranza.

Xochimilco.

Autoridades recomiendan tomar las precauciones necesarias debido a las lluvias que azotarán algunas zonas de la CDMX; se recomienda cargar con paraguas e impermeables.

¿Hasta qué hora dejará de llover en la CDMX?

En algunas zonas de la Ciudad de México, las lluvias comenzaron alrededor de las 13:35 horas y podrían extenderse hasta la 1 de la madruga de este miércoles, según la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Las fuertes lluvias podrían provocar algunas inundaciones o encharcamientos en distintas partes de la capital del país, por lo que se recomienda a los conductores manejar con precaución.

⚠️🌧 Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del martes 01/09/2026 y madrugada del miércoles 02/09/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @AlcCuauhtemocMx, @cuajimalpa_gob,… pic.twitter.com/2vd928eatp — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 1, 2026

¿Cómo protegerse de las lluvias en CDMX?

La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?



Retira la basura de las coladeras al interior y exterior de tu casa.

Evita cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua.

Lleva un impermeable o paraguas al momento de salir de casa.

Cierra las puertas y ventanas.

¿Qué hacer si te quedas atrapado en una inundación en CDMX?

Si quedas atrapado en una inundación, lo primero que hay que hacer es guardar la calma, Los protocolos de Protección Civil de la CDMX recomiendan hacer lo siguiente:

