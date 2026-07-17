Desaparecen los menores Génesis Keylin Rodríguez y Jordan Jonathan Sánchez en CDMX: Alerta AMBER

Las autoridades capitalinas activaron la Alerta AMBER para localizar a los menores Génesis Keylin Rodríguez Rivera y Jordan Jonathan Sánchez Martínez quienes desaparecieron en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Se teme que puedan ser víctimas de un delito, por lo que se solicita el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero.

Ficha de búsqueda de Génesis Keylin Rodríguez Rivera

Génesis Keylin Rodríguez Rivera tiene 9 años, fue vista por última vez en la colonia Pueblo de San Juan de Aragón; vestía su uniforme escolar, mide 1.2m de estatura y tiene el cabello castaño y lacio.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Genesis Keylin Rodríguez Rivera, de 9 años, vista por última vez el pasado 19 de junio, en la colonia Pueblo San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A Madero.



*Actualización https://t.co/lZUgw0THsc pic.twitter.com/qMWm9Y0TbS — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) July 16, 2026

Ficha de búsqueda de Jordan Jonathan Sánchez Martínez

Jordan Jonathan Sánchez Martínez tiene 16 años, fue visto por última vez en la colonia 7 de noviembre. Vestía un pantalón de mezclilla, playera naranja con el logotipo de la marca Jordan y una gorra negra. Como señas particulares tiene un piercing en el pómulo derecho, un tatuaje de un ojo en la mano derecha, un tatuaje de la Santa Muerte en la mano derecha, tatuajes con forma de huesos en los dedos de la mano izquierda, un tatuaje de tres cruces con una oración y el nombre Tania.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Jordan Jonathan Sánchez Martínez , de 16 años, visto por última vez el pasado 14 de julio, en la colonia 7 de noviembre, alcaldía Gustavo A Madero. pic.twitter.com/XM0TutJQPH — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) July 16, 2026

¿Qué te piden para levantar una alerta AMBER?

Para activar una Alerta AMBER de emergencia debes acudir inmediatamente a la Fiscalía o Ministerio Público local (no es necesario esperar 24 o 72 horas).

Te solicitarán: Gobierno del Estado de México +1 Datos del menor: Nombre completo, edad, sexo, fecha de nacimiento, media filiación y señas particulares. Fotografía: Una imagen reciente y clara. Información del hecho: Una descripción de la última vez que fue visto, ropa que vestía y circunstancias de la desaparición.

Documentación del denunciante: Identificación oficial, acta de nacimiento o CURP.

Las autoridades valoran la información para confirmar que la persona es menor de 18 años y que su integridad se encuentra en inminente peligro.

Consulta los directorios oficiales en el portal de Alerta AMBER México.