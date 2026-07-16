Desaparecen los menores Yuritzi Naomi Rodríguez Almanza y Diego Adrián Rangel Portal en CDMX: Alerta AMBER

Los menores de edad Yuritzi Naomi Rodríguez Almanza y Diego Adrián Rangel Portal desaparecieron en Ciudad de México, por lo que las autoridades han activado la Alerta AMBER para agilizar su localización ante el riesgo que sean víctimas de un delito.

Ficha de búsqueda de Yuritzi Naomi Rodríguez Almanza

Yuritzi Naomi Rodríguez Almanza tiene 16 años, fue vista por última vez el 6 de julio, vestía un pants gris, una blusa negra con rayas blancas y tenis rojo con negro. Mide 1,62 y como señas particulares tiene una cicatriz debajo del labio del lado derecho.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Yuritzi Naomi Rodríguez Almanza, de 16 años, vista por última vez el pasado 6 de julio, en la colonia La Casilda, alcaldía Gustavo A Madero. pic.twitter.com/P4ExbrePsg — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) July 15, 2026

Ficha de búsqueda de Diego Adrián Rangel Portal

Diego Adrián Rangel Portal desapareció el 14 de julio en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc. Tiene 2 años de edad y vestía un chaleco gris, un pants morado y tenis azules.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Diego Adrián Rangel Portal, de 2 años, visto por última vez el pasado 14 de julio, en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc. pic.twitter.com/MwRMZUIIdY — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) July 15, 2026

¿Qué significa la Alerta AMBER?

La Alerta AMBER (America's Missing: Broadcast Emergency Response) es un sistema de notificación rápida de emergencia utilizado en varios países para la búsqueda y localización de niños, niñas y adolescentes desaparecidos. Wikipedia

¿Cuándo se activa?

Se emite de forma inmediata cuando un menor de 18 años desaparece y se presume que corre un riesgo inminente de sufrir daño grave (por secuestro, sustracción ilegal o peligro a su integridad).

¿Cómo funciona?

Difusión masiva: Utiliza de manera inmediata diversos medios como televisión, radio, redes sociales, pantallas electrónicas y teléfonos móviles (mensajes de texto) para alertar a la población.

El acrónimo se creó en memoria de Amber Hagerman, una niña de 9 años secuestrada y asesinada en Texas en 1996.