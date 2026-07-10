Desaparecen en Guanajuato los menores Christopher y Sergio Uriel: Se activa la Alerta AMBER

Los menores Christopher Alexander Hernández Argueta y Sergio Uriel Torres Bárcenas desaparecieron en el estado de Guanajuato.

Ante el temor que puedan ser víctimas de un delito, las autoridades emitieron la Alerta AMBER para dar con su paradero.

Ficha de búsqueda de Christopher Alexander Hernández Argueta

Christopher Alexander Hernández Argueta tiene 16 años, desapareció en Irapuato el 9 de julio. Vestía una camisa azul, pantalón negro y calzado deportivo. Como señas particulares tiene un lunar en el cuello y las cejas perfiladas.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato del adolescente Cristopher Alexander Hernández Argueta de 16 años, Irapuato, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlo! pic.twitter.com/vnSreqXAQA — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) July 10, 2026

Ficha de búsqueda de Sergio Uriel Torres Bárcenas

Sergio Uriel Torres Bárcenas desapareció en León el 8 de julio, tiene 17 años y vestía una sudadera azul, pants gris y tenis blancos. Como señas particulares tiene un tatuaje en la mano derecha con la imagen de un ángel y un lunar en la parte superior del labio.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato del adolescente Sergio Uriel Torres Bárcenas de 17 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlo! pic.twitter.com/SFUbfc3xxJ — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) July 10, 2026

¿Qué es la Alerta AMBER?

La Alerta AMBER es un sistema de notificación rápida y difusión masiva diseñado para encontrar a niñas, niños y adolescentes desaparecidos que se encuentran en riesgo inminente de sufrir daño grave. Se transmite a través de televisión, radio, mensajes de texto y redes sociales para que la sociedad colabore en su pronta localización.

El nombre es un acrónimo en inglés (America's Missing: Broadcast Emergency Response) y fue creado en memoria de Amber Hagerman, una niña de 9 años secuestrada y asesinada en Texas en 1996.