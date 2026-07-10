Viajó a una fiesta y pasó cuatro días secuestrada en Celaya, Guanajuato

Una joven de 25 años, originaria de Tonalá, Jalisco, aseguró que permaneció secuestrada durante cuatro días en Celaya, Guanajuato, hasta que encontró la oportunidad de escapar y pedir ayuda.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima relató que un hombre la mantuvo amarrada y ejerció violencia física en su contra durante aproximadamente cuatro días. Tras escapar, fue localizada por elementos de Seguridad Pública, quienes activaron el protocolo de atención.

"Se encontraba retenida en contra de su voluntad ya más de 3 o 4 días, esta persona lo que se puede comentar y decir es que no es originaria de Celaya, ella dice que vino de propia voluntad a una fiesta y nada más, entonces ya las investigaciones arrojarán precisamente cuál es el motivo real que vino aquí a Celaya y las situaciones en las cuales se encontraban", señaló Bernardo Rafael Cajero Reyes, Director de la Policía de Celaya.

¿Qué dijo la joven sobre su secuestro en Celaya?

La mujer explicó que llegó a Celaya por voluntad propia para acudir a una fiesta, pero después fue privada de la libertad.

Al momento de ser encontrada estaba desorientada y no pudo precisar el domicilio donde permaneció retenida, aunque señaló que el lugar se ubicaba en la colonia Las Flores. También indicó que durante ese tiempo no observó a otras personas en el inmueble.

El director de la Policía Municipal de Celaya informó que, hasta el momento, no existen indicios que permitan relacionar este caso con una red de trata de personas o con un grupo dedicado a la privación de la libertad de mujeres.

Las autoridades señalaron que la investigación sigue abierta para determinar cómo ocurrieron los hechos y esclarecer el motivo por el que la joven terminó retenida.

"De primera instancia descartamos el tema de trata de blancas, de trata de personas o secuestro de personal femenino que se dedique a ese tipo de actividades, descartamos porque no tenemos alguna información aquí por parte de la Dirección de Policía Municipal", confirmó Bernardo Rafael Cajero Reyes.

Tras recibir atención médica, se confirmó que la joven se encontraba estable y no fue necesario trasladarla a un hospital.

Posteriormente quedó a disposición de la autoridad ministerial, que ya realiza las diligencias correspondientes y mantiene contacto con sus familiares para dar seguimiento al presunto secuestro.