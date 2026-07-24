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Desaparecen en Guanajuato Nicolle Guadalupe Luz Cuate y Luis Gerardo Olalde Laguna: Alerta AMBER

Los menores Nicolle Guadalupe Luz Cuate y Luis Gerardo Olalde Laguna desaparecieron en el estado de Guanajuato. Las autoridades activan la Alerta AMBER.

Desaparecen Nicolle Guadalupe y Luis Gerardo
|@AAMBER_gto

Escrito por: Amparo Castañeda

Las autoridades del estado de Guanajuato activaron la Alerta AMBER para agilizar la localización de los menores Nicolle Guadalupe Luz Cuate y Luis Gerardo Olalde Laguna quienes desaparecieron y se teme que sean víctimas de un delito.

Ficha de búsqueda de Nicolle Guadalupe Luz Cuate

Nicolle Guadalupe Luz Cuate desapareció el 10 de julio en Acámbaro, Guanajuato. Tiene 12 años y mide 1.4m. Como señas particulares tiene una cicatriz en la muñeca izquierday en la parte superior de una de sus cejas.

Ficha de búsqueda de Luis Gerardo Olalde Laguna

Luis Gerardo Olalde Laguna desapareció en Comonfort el día 21 de julio, tiene 16 años y mide 1.6m. Vestía una sudadera negra y tenis blancos al momento de su desaparición.

¿Qué es la alerta de Amber?

La Alerta AMBER es un sistema de notificación de emergencia diseñado para localizar y recuperar a niños, niñas y adolescentes desaparecidos que corren un riesgo inminente de sufrir daño grave o secuestro. Su objetivo principal es movilizar de manera inmediata a la sociedad y a los medios de comunicación para su pronta localización.

¿Cómo funciona la Alerta AMBER?

Difusión masiva: Las autoridades emiten un boletín con la fotografía y datos clave del menor (nombre, edad, señas particulares, ropa que vestía).
Alcance: Se transmite rápidamente a través de múltiples canales como televisión, radio, carteles, paneles en carreteras y mensajes de texto en teléfonos móviles.
Niveles: Dependiendo de las circunstancias, la alerta puede tener un alcance local, estatal, nacional o internacional.

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