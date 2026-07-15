Desaparecen en León las menores Carmen Guadalupe y Arleth Carolina: Alerta AMBER

Las autoridades del estado de Guanajuato activaron la Alerta AMBER para localizar a las menores Arleth Carolina Chávez Rodríguez y Carmen Guadalupe Ramírez Carreras que desaparecieron en León.

Se teme por su seguridad y que puedan ser víctimas de un delito, por lo que solicitamos el apoyo de la ciudadanía para reportar cualquier información que lleve a su paradero.

Ficha de búsqueda de Arleth Carolina Chávez Rodríguez

Arleth Carolina Chávez Rodríguez de 14 años desapareció el 4 de julio; mide 1,48m y tiene el cabello rizado.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Arleth Carolina Chávez Rodríguez de 14 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/X68aAqBIXw — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) July 15, 2026

Ficha de búsqueda de Carmen Guadalupe Ramírez Carreras

Carmen Guadalupe Ramírez Carreras desapareció el 13 de julio, tiene 14 años y vestía un pantalón y chamarra de mezclilla azul con tenis negros. Como señas particulares tiene un lunar tipo mancha en la pierna derecha.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Carmen Guadalupe Ramírez Carreras de 14 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/CYG83EeO2Z — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) July 14, 2026

¿Cómo saber si una alerta Amber es real?

Para saber si una Alerta AMBER es real, verifica que provenga directamente de los portales oficiales de las fiscalías, ministerios públicos o dependencias de seguridad gubernamentales.

Comprueba que el aviso incluya el nombre, fotografía, edad y media filiación del menor, y que contenga los logotipos institucionales oficiales.

Asegúrate de corroborar la información en los sitios web certificados: En México, consulta la página oficial de Alerta Amber MX de la Fiscalía General de la República o el portal del Gobierno de México.

Si te encuentras en Estados Unidos, la base de datos nacional y oficial es administrada por el National Center for Missing & Exploited Children.

Evita compartir alertas que provengan únicamente de redes sociales personales (sin enlaces a comunicados oficiales), aquellas que no tengan datos precisos del lugar de desaparición o las que incluyan leyendas engañosas que pidan depósitos de dinero.