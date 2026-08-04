Desaparecieron en Guanajuato los menores Vianey Carina Mesita López y Bruno Jesús Ramírez González: Alerta AMBER

Las autoridades del estado de Guanajuato activaron la Alerta AMBER para agilizar la localización de Vianey Carina Mesita López y Bruno Jesús Ramírez González quienes desaparecieron, se teme que puedan ser víctimas de un delito por lo que se solicita apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero.

Ficha de búsqueda de Vianey Carina Mesita López

Vianey Carina Mesita López tiene 17 años, fue vista por última vez en Comonfort, Guanajuato. Al momento de su desaparición vestía un pants verde, sudadera negra y tenis blancos.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Vianey Carina Mesita López de 17 años, Comonfort, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/k11JVsf29Y — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) August 4, 2026

Ficha de búsqueda de Bruno Jesús Ramírez González

Bruno Jesús Ramírez González fue visto por última vez el 24 de julio. Al momento de su desaparición vestía una camisa negra, playera blanca y pantalón de mezclilla azul.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato del adolescente Bruno Jesús Ramírez González de 16 años, Irapuato, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlo! pic.twitter.com/EwYlOS7f04 — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) August 4, 2026

¿Qué es y cómo funciona la Alerta AMBER?

Es un mecanismo de difusión especializado que activa una red de autoridades, medios de comunicación y sociedad civil para la búsqueda y localización inmediata de niñas, niños y adolescentes reportados como desaparecidos.

La Alerta AMBER se activa de forma inmediata cuando desaparece una persona y se cumplen tres requisitos principales: que la persona sea menor de 18 años, que esté en riesgo inminente de sufrir un daño grave, y que se tengan datos claros sobre su identidad y los hechos.