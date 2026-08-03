Desaparecen Katherin Quiroz y la niña Azul Yuset en Edomex: activan Alerta Amber

En el Estado de México (Edomex) se activó la Alerta Amber por la desaparición de una niña y de tres adolescentes que salieron de su casa, y desde ese momento, los familiares no volvieron a saber de ellos.

La Fiscalía estatal compartió la ficha de búsqueda de Azul Yuset Martínez Rodríguez, una niña de seis años que fue vista por última vez en el municipio de Ecatepec, el pasado 1 de agosto.

De acuerdo con las autoridades, Azul Yuset usaba un short rosa, una playera de tirantes color blanco y tenis rosas con blanco. La menor tiene un lunar en la mejilla izquierda.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/u9rdL6Y4rr — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 3, 2026

Buscan a Katherin Quiroz en Edomex: esto se sabe de su desaparición

La Fiscalía de Edomex también activó la Alerta Amber por Katherin Saori Quiroz Ramírez, de 12 años, quien desapareció en el municipio de Chalco el pasado 29 de julio, después de salir de su vivienda.

En ese momento vestía pants negros, sudadera negra, tenis negros con suela blanca y calcetines grises. Como señas particulares, destaca una cicatriz de varicela en medio de las cejas, una mancha en la muñeca izquierda y una protuberancia en la frente.

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Otra Alerta Amber en Edomex por Paola Méndez

En la entidad también buscan a Paola Daniela Méndez Delgado, de 16 años de edad, quien desapareció el 28 de julio de este año en el municipio de La Paz.

La Fiscalía indicó en la ficha de búsqueda que la adolescente usaba una blusa negra, pantalón negro y tenis blancos. Como señas particulares se indicó estrabismo en el ojo izquierdo y cojera en el pie izquierdo.

Cualquier dato que ayude a localizar a las menores, puede reportarse a los números de la Fiscalía estatal: 800 890 2940 y 800 7028 770. La ayuda de la ciudadanía es importante, ya que podrían ser víctimas de algún delito.

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¿Dónde ver las Alerta Amber?

Cada estado en México tiene una Coordinación Estatal de la Alerta Amber, en el caso de Edomex, estas fichas de búsqueda se pueden ver en las siguientes cuentas oficiales:



En la cuenta de X (antes TW) Fiscalía Edoméx

En la cuenta de X (antes TW) Alerta Amber Edomex

En la cuenta de Facebook Alerta Amber Edomex

En esas cuentas se publican las fichas de búsqueda de los menores desaparecidos, con lugar y fecha de los hechos, señas particulares y circunstancias de la desaparición. También se comparten las actualizaciones, es decir, cuando localizan a una persona.