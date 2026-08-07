¿La has visto? Desapareció Luz Yareli León Atenco en la alcaldía Iztapalapa: Alerta AMBER

Las autoridades de la CDMX activaron la Alerta AMBER para encontrar a Luz Yareli León Atenco quien el día 30 de julio desapareció, tiene 16 años y fue vista por última vez en la colonia Ejidos de Santa María de la alcaldía Iztapalapa. Se teme que pueda ser víctima de un delito por lo que se solicita el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero lo antes posible.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón de mezclilla negro, una camisa blanca y una chamarra rosa con franjas negras.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Luz Yareli León Atenco, de 16 años, visto por última vez el pasado 30 de Julio, en la colonia Ejidos de Santa María, alcaldía Iztapalapa. pic.twitter.com/HHjtjwAGQN — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) August 6, 2026

¿Cuántas horas deben pasar para reportar a alguien desaparecido?

No tienes que esperar ninguna hora. El reporte de una persona desaparecida se debe hacer de forma inmediata desde el primer momento en que no se sepa su paradero. La idea de esperar 24, 48 o 72 horas es un mito falso y peligroso.

Las primeras horas son las más importantes para encontrar a alguien.

No importa el género o el tiempo transcurrido; las autoridades deben recibir el reporte al instante.

Ningún servidor público puede negarse a iniciar la búsqueda o pedirte que esperes un plazo determinado.

¿A dónde acudir para levantar una Alerta AMBER?

Llama al número de emergencias local (como el 911 o la línea de emergencias de tu ciudad). Acude a la fiscalía o al Ministerio Público más cercano. Comunícate con la comisión de búsqueda de tu localidad.