¡Ayúdanos a encontrarlos! Desaparecieron en Guanajuato Areli Guadalupe Sánchez Cruz y Christian Daniel Hernández Arellano: Alerta AMBER

Las autoridades del estado de Guanajuato activaron la Alerta AMBER para agilizar la localización de los menores Areli Guadalupe Sánchez Cruz y Christian Daniel Hernández Arellano.

Se teme que puedan ser víctimas de un delito por lo que se solicita el apoyo de la ciudadanía para reportar cualquier pista que pueda dar con su paradero.

Ficha de búsqueda de Areli Guadalupe Sánchez Cruz

Areli Guadalupe Sánchez Cruz tiene 14 años, fue vista por última vez el 30 de julio en Dolores Hidalgo. Como señas particulares tiene un lunar debajo del labio y a un lado izquierdo de la nariz.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Areli Guadalupe Sánchez Cruz de 14 años, Dolores Hidalgo C.I.N., Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/zTidzdRjC3 — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) August 5, 2026

Ficha de búsqueda de Christian Daniel Hernández Arellano

Christian Daniel Hernández Arellano tiene 4 años de edad, mide 1 metro y pesa 25kg. Como señas particulares tiene un lunar entre el cuello y la clavícula y una cicatriz en la nuca.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato del niño Christian Daniel Hernández Arellano de 4 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlo! pic.twitter.com/U9NWg1eWy6 — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) August 6, 2026

¿Cuándo se activa la Alerta AMBER y qué hacer si la ves?

La Alerta AMBER se activa si la persona desaparecida es menor de edad, hay un peligro inminente de daño grave o delito y se cuenta con datos claros y descripciones de la persona.

Si la ves y tienes información de los desaparecidos, revisa los datos y la foto, comparte la información oficial y llama al número de emergencias 911 si tienes pistas.