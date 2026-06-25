Desaparecen en Guanajuato las menores Akiraestefany y Andrea del Rosario: Se activa Alerta AMBER

Las autoridades de Guanajuato emitieron recientemente la Alerta AMBER para localizar a las menores desaparecidas Akiraestefany Cruz López, de 5 años de edad, quien desapareció en Acámbaro y Andrea del Rosario Carranco de 15 años que desapareció en León.

Ficha de búsqueda de Akiraestefany Cruz López

La menor Akiraestefany Cruz López desapareció el día 22 de junio. Mide 1m, tiene el cabello lacio y castaño claro. Al momento de su desaparición, vestía su uniforme escolar deportivo.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la niña Akiraestefany Cruz López de 5 años, Acámbaro, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/ob7WBUhUCC — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) June 25, 2026

Alerta Amber de Andrea del Rosario Carranco

Andrea del Rosario Carranco desapareció el 24 de junio, llevaba puesto un vestido con rayas rosas, blancas y azules y sandalias doradas.

Tiene una luxación del brazo izquierdo.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Andrea del Rosario Carranco de 15 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/cOQWLk6z8n — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) June 25, 2026

¿Por qué no hay Alerta AMBER para adultos?

La Alerta AMBER es un protocolo exclusivo para menores de edad, no existe para adultos. Para la búsqueda inmediata de adultos desaparecidos en México, existen otros mecanismos oficiales: el Protocolo Alba (enfocado en mujeres) y el Protocolo Nacional de Búsqueda de Personas (para hombres y adultos mayores).