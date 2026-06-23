Cronología Jessica Magdalena Guanajuato: Hallan sin vida a joven desaparecida en León

La Fiscalía de Guanajuato confirmó la localización oficial de los restos de Jessica Magdalena López Ramos, de 33 años, reportada como desaparecida el pasado 10 de junio en León. El cuerpo sin vida fue encontrado calcinado y con huellas de violencia cuatro días después en un camino de terracería de la comunidad La Loma, en una zona limítrofe con San Francisco del Rincón.

Fue 11 días después de su desaparición que las autoridades confirmaron que, tras los análisis forenses en el cadáver, se validó que los restos correspondían a Jessica Magdalena López Ramos.

La noticia puso fin a varios días de búsqueda encabezados por familiares, amigos y ciudadanos que compartieron su ficha de localización con la esperanza de encontrarla con vida; el caso generó atención en Guanajuato debido a la incertidumbre que rodeó su desaparición y a las circunstancias en las que posteriormente fue localizado el cuerpo.

¿Qué se sabe sobre la desaparición y muerte de Jessica Magdalena López Ramos en Guanajuato?

De acuerdo con la información difundida a través del Protocolo Alba, Jessica Magdalena fue vista por última vez el 10 de junio en el municipio de León; tras perder contacto con ella, sus familiares solicitaron apoyo para localizarla y comenzaron una intensa campaña de difusión en redes sociales.

Versiones difundidas por personas cercanas al caso señalaron que la mujer habría sido vista por última vez en compañía de una expareja sentimental; sin embargo, las autoridades no han informado públicamente si existe alguna línea de investigación relacionada con este hecho.

¿Dónde fue hallado el cuerpo de Jessica Magdalena?

Tras varios días de investigación e incertidumbre por parte de las autoridades y sus familiares, el domingo 14 de junio, una alerta fue levantada en el número de emergencia '911', el reporte indicaba sobre la presencia de un cuerpo abandonado en un camino de terracería de la comunidad La Loma, entre los municipios de León y San Francisco del Rincón.

Vecinos de la zona alertaron a las corporaciones de seguridad tras observar un cuerpo envuelto en una cobija; posteriormente, los peritajes confirmaron que la víctima presentaba huellas de violencia y había sido calcinada.

Aunque el hallazgo ocurrió cuatro días después de la desaparición, fue necesario realizar estudios forenses para establecer plenamente la identidad de la víctima.

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Jessica Magdalena, de 33 años, fue vista por última vez el 10 de junio. Su cuerpo fue localizado con huellas de violencia en un camino de terracería de la comunidad La Loma; la noche del domingo sus familiares confirmaron la identidad. — TV Azteca Bajío (@aztecaBajio) June 22, 2026

Bloqueos, presión social y confirmación oficial

La incertidumbre se mantuvo durante varios días. El 20 de junio, familiares y amigos realizaron una manifestación en León para exigir avances en la investigación y acelerar la identificación de los restos localizados.

Finalmente, el 21 de junio la Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas y Homicidios confirmó que el cuerpo encontrado correspondía a Jessica Magdalena; un día después, el Protocolo Alba de Guanajuato desactivó oficialmente su ficha de búsqueda.