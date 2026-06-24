Alerta AMBER: Desaparecen en Guanajuato los menores Víctor Carlos y María Guadalupe

Tras su desaparición, autoridades de Guanajuato emitieron la Alerta AMBER para localizar a María Guadalupe Murillo Ornelas, de 16 años de edad, quien desapareció en San Francisco del Rincón y Víctor Carlos Juárez Navarro de 16 años que desapareció en Irapuato.

Ficha de búsqueda de María Guadalupe Murillo Ornelas

María Guadalupe Murillo Ornelas desapareció el día 20 de junio. Mide 1,50m, tiene el cabello ondulado y castaño claro.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente María Guadalupe Murillo Ornelas de 16 años, San Francisco del Rincón, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/VX1ZPKx9ht — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) June 24, 2026

Alerta Amber de Víctor Carlos Juárez Navarro

Víctor Carlos Juárez Navarro desapareció el 23 de junio, vestía una playera negra, pantalón de mezclilla y tenis blancos. Mide 1.80m y como señas particulares tiene un lunar y una cicatriz en el lado izquierdo del mentón.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato del adolescente Víctor Carlos Juárez Navarro de 16 años, Irapuato, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlo! pic.twitter.com/CAvMKspLwU — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) June 24, 2026

Protocolo de activación de la Alerta AMBER

La Alerta AMBER es un protocolo nacional de búsqueda que se activa inmediatamente, sin periodos de espera, ante la desaparición de un menor de 18 años que corra riesgo inminente de sufrir daño grave o ser víctima de un delito.

Para iniciar este mecanismo, los familiares deben denunciar ante la Fiscalía local para evaluar el caso y, si se cumplen los criterios, se emite una ficha de búsqueda masiva a través de medios, redes sociales y oficinas gubernamentales para colaborar en su localización.

