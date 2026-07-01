Alerta AMBER Guanajuato: desaparecen Marisol González y Yamile Mojica

Marisol González Guzmán y Yamile Nicol Mojica Espinoza desaparecieron el martes 30 de junio de 2026 en León, Guanajuato. Las autoridades capitalinas ya emitieron una Alerta AMBER y una alerta nacional de la Comisión Nacional de Búsqueda para encontrara las menores lo más pronto posible.

Ficha de Búsqueda de Marisol González Guzmán

La menor de 17 años mide 1.58m, tiene el cabello negro lacio, ojos café oscuros y como señas particulares, tiene una cicatriz en la barbilla y en el hombro derecho.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Marisol González Guzmán de 17 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/hv4EQhGqgO — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) July 1, 2026

Ficha de Búsqueda de Yamile Nicol Mojica Espinoza

Yamile Nicol Mojica Espinosa tiene 14 años, vestía una pijama rosa y sandalias al momento de su desaparición. Mide 1.5m, y tiene el cabello negro y lacio.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Yamile Nicol Mojica Espinoza de 14 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/7tmcjXwheX — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) July 1, 2026

¿Cómo buscar a una persona con la Alerta AMBER?

Para buscar a una persona desaparecida bajo el protocolo de Alerta AMBER, debes consultar de inmediato las plataformas oficiales de búsqueda y compartir la información en redes sociales.

Las acciones clave para realizar la búsqueda incluyen:

Sitios Web Oficiales: Revisa la base de datos oficial en la página de Alerta AMBER México o los boletines de la Comisión de Búsqueda de Personas correspondiente a tu estado. Alerta Amber +1

Redes Sociales: Sigue y comparte los boletines publicados en la página verificada de Alerta AMBER México Oficial en X y Facebook.

Líneas de Emergencia: Comunícate al número de emergencias 911 o a los números de denuncia anónima de tu localidad para aportar o solicitar información sobre un caso activo.