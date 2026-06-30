EN VIVO México vs Ecuador desde CDMX: Llueve en el Zócalo a reventar de aficionados listos para ver el partido del Mundial 2026 hoy
En Azteca Noticias te llevamos el minuto a minuto de los cierres viales, clima y festejos desde el Zócalo hasta el Estadio Ciudad de México por el México vs Ecuador hoy 30 de junio, totalmente EN VIVO.
En Azteca Noticias te traemos la última información sobre las afectaciones viales, clima en tiempo real y reacciones al partido México vs Ecuador en vivo desde la Ciudad de México. La Selección Mexicana busca sobrevivir a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 hoy 30 de junio y los aficionados ya abarrotaron el Zócalo capitalino, el Ángel de la Independencia y otras plazas públicas.
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Si planeas circular por la zona sur de la capital o ver el partido en las pantallas colocadas en toda la capital, es importante que sepas cuáles son las calles cerradas, así como el horario que tendrá el Metro CDMX para facilitar el regreso de los asistentes.
EN VIVO México vs Ecuador desde CDMX
¿A qué hora juega México vs Ecuador hoy 30 de junio?
La Selección Mexicana disputará su partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 frente a Ecuador este martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, en punto de las 19:00 horas.
Lluvia en el Zócalo
Ya comenzó la cuenta regresiva para el encuentro entre México y Ecuador y en el Fan Fest del Zócalo capitalino la afición no desiste pese a la lluvia.
Selección Mexicana en el Estadio Ciudad de México
Así llegó la Selección Mexicana al Estadio Ciudad de México para el partido ante Ecuador de 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
¡Ya están en casa!— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 30, 2026
Así llegó la Selección Mexicana al Estadio Ciudad de México para el partido ante Ecuador de 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Millones de mexicanos están con la ilusión a tope.
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Zócalo a su máxima capacidad
Zócalo a su máxima capacidad a 90 minutos del inicio del juego México vs Ecuador.
Activan alerta naranja por fuertes lluvias
Ya comienza a llover en la CDMX: Se activó la alerta naranja y amarilla para varias alcaldías de la Ciudad de México que se verán afectadas por las fuertes lluvias.
- Gustavo A Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Milpa Alta
- Venustiano Carranza
Ya está en camino la Selección mexicana al Estadio Ciudad de México
Sale la selección mexicana del Centro de Alto Rendimiento con rumbo al Estadio Ciudad de México.
¡Por la historia!— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 30, 2026
Así salió la Selección Mexicana del Centro de Alto Rendimiento con rumbo al Estadio Ciudad de México para el partido ante Ecuador.
Vía @isidrocorro
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Comienzan los festejos en el Monumento a la Revolución
Más aficionados llegan al Monumento a la Revolución para iniciar con esta fiesta futbolera previo al encuentro de México vs Ecuador.
El baile se hace presente y una organización sonidera inicia con este festejo.
Cierre de circulación en Av. Juárez a partir de Paseo de la Reforma
Se encuentra cerrada la circulación en Av. Juárez a partir de Paseo de la Reforma, por la llegada de aficionados.
Toma como alternativa vial: Eje 1 Norte y Artículo 123.
16:15 #PrecauciónVial | Cerrada la circulación en Av. Juárez a partir de Paseo de la Reforma,@AlcCuauhtemocMx, por el arribo de aficionados. #AlternativaVial Eje 1 Norte y Artículo 123. pic.twitter.com/t0Qubebz4W— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 30, 2026
¿Hasta qué hora dará servicio el Metro CDMX este 30 de junio?
Con motivo del partido de la Selección Mexicana, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que este martes 30 de junio las Líneas 1, 2 y 3 extenderán su horario de servicio.
El último tren saldrá a la 1:00 de la mañana del miércoles 1 de julio, con el objetivo de facilitar el traslado de los aficionados que asistan al encuentro.
Comienzan las restricciones viales en Avenida Acoxpa
Comienza las restricciones viales y llegada de aficionados a Avenida Acoxpa, una de las vías principales de acceso al Estadio de la CDMX
Ondean la bandera de México en Paseo de la Reforma previo al partido
Decenas de personas ondean la bandera de México en su arribo al Ángel de la Independencia para unirse a los festejos previo al México vs Ecuador.
Decenas de personas comienzan a arribar al Ángel de la Independencia como parte de los festejos de la afición mexicana previo al partido entre México y Ecuador.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 30, 2026
Policías capitalinos realizan el operativo de seguridad y acompañamiento.
Vía @SSC_CDMX https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/1J4HBENwiV
Se va llenando Paseo de la Reforma con los aficionados mexicanos
Paseo de la Reforma ya recibe a los aficionados mexicanos para ver el ansiado partido contra Ecuador, que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México (CDMX).
¡Ya se siente la fiesta!— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 30, 2026
Paseo de la Reforma recibe a los aficionados a unas horas de que se lleve a cabo el partido México vs. Ecuador, en el Estadio de la Ciudad de México.
Vía @orlandomonmen
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Cierran la calle Amberes a la altura de Londres por aficionados
Reportan corte a la circulación en calle Amberes a la altura de Londres por el paso de los aficionados a las pantallas de Paseo de la Reforma. Los automovilistas podrán usar como alternativa vial, avenida Insurgentes para evitar el embotellamiento de la zona.
14:45 #PrecauciónVial | Corte de circulación en calle Amberes a la altura de Londres, por el paso de aficionados. #AlternativaVial Av. Insurgentes. pic.twitter.com/5AZK8WP4zU— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 30, 2026
Cortan la circulación en calle Liverpool por paso de aficionados
Autoridades reportaron el corte a la circulación en la calle Liverpool a la altura de avenida Insurgentes debido al paso de los aficionados; se recomienda usar como alternativa vial avenida Chapultepec.
14:40 #PrecauciónVial | Corte de circulación en calle Liverpool a la altura de Av. Insurgentes, por el paso de aficionados. #AlternativaVial Av. Chapultepec. pic.twitter.com/JQKUyKpEMF— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 30, 2026
Aficionados bailan Payaso de Rodeo en el Fan Fest del Zócalo
Para no bajar el ánimo del partido, los aficionados se ponen a bailar Payaso de Rodeo previo al México vs Ecuador, calentando los motores para divertirse al máximo en el Fan Fest.
La ola verde calienta motores para el partido de México ante Ecuador en el Zócalo Capitalino al ritmo del payaso del rodeo.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 30, 2026
Vía @jessiemozar https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/RQQlNuzpGb
Cierran la circulación de Calzada de Tlalpan y Anillo Periférico
Cierran la circulación en Calzada de Tlalpan entre Viaducto Tlalpan y Anillo periférico, como alternativa vial, las autoridades sugieren usar avenida Insurgentes Sur y Canal de Miramontes.
#PrecauciónVial | Considera cerrada la circulación de Calzada de Tlalpan entre Viaducto Tlalpan y Anillo Periférico, por #Mundial2026. #AlternativaVial Av. Insurgentes y Canal de Miramontes. pic.twitter.com/00lnZYgQp2— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 30, 2026
Ángel de la Independencia ya se prepara para el partido de hoy
En el Ángel de la Independencia ya se preparan para el partido de hoy entre México vs Ecuador, con la instalación de pantallas gigantes y escenarios para grupos musicales; aunque el cielo gris y la ligera llovizna no cesan.
Ambiente de fiesta en la #CDMX— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 30, 2026
El Ángel de la Independencia ya se prepara para el partido de hoy entre México y Ecuador con la colocación de pantallas gigantes y escenarios para grupos musicales, todo bajo un cielo gris y una ligera llovizna.
Aunque el carril de la extrema… pic.twitter.com/uB3IbR8Dgo
Cierran ambos sentidos de Paseo de la Reforma
Recuerda que, las autoridades mantienen cerrada la circulación en ambos sentidos en avenida Paseo de la Reforma, entre la Fuente de la Diana Cazadora y la Glorieta del Ahuehuete.
#PrecauciónVial | Permanece cerrada la circulación en ambos sentidos de Av. Paseo de la Reforma entre la Fuente de la Diana Cazadora y la Glorieta del Ahuehuete, por logística en inmediaciones del Ángel de la Independencia. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/GhJqDzvboV— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 30, 2026
Aficionados llegan desde la madrugada al Zócalo
Aún con frío y lluvia, cientos de aficionados llegan al Centro Histórico desde diversos estados del país para ver a la Selección Mexicana jugar. Algunos arriban al Zócalo capitalino desde la madrugada para asegurar el mejor lugar en el Fan Festival.
Pasión mundialista en el Zócalo— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 30, 2026
A pesar del frío y la lluvia, cientos de aficionados de diversos estados del país llegaron desde la madrugada al Zócalo de la #CDMX para asegurar el mejor lugar en el Fan Festival.
Aunque las puertas abrirán alrededor de las 10:30 horas, el ánimo… pic.twitter.com/zkEcQnEWsd
Activan alerta naranja por lluvias en dos alcaldías más
Luego de que se activara la alerta naranja en la Gustavo A. Madero, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC_CDMX) levantó la advertencia para la Venustiano Carranza y para Iztacalco.
⚠️🌧️Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes para la mañana del martes 30/06/2026, en las demarcaciones: @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl y @A_VCarranza.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 30, 2026
Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/MZ9uOpZTF0
Activan alerta naranja por lluvias fuertes en la CDMX
Activan la alerta naranja en la Gustavo A. Madero por peligrosas lluvias que pudiesen generar encharcamientos e inundaciones en las calles y avenidas, esto con corrientes que afectarían tanto a transeúntes como a automovilistas.
⚠️🌧️Se activa #AlertaNaranja por intensificación de #lluvias fuertes para la mañana del martes 30/06/2026, en la demarcación: @TuAlcaldiaGAM.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 30, 2026
Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/8gBk7xfQZH
Además de la demarcación afectada, las alcaldías de Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Benito Juárez, Iztacalco e Iztapalapa, se mantienen en alerta amarilla.
Calles cerradas y afectaciones viales por el México vs Ecuador en CDMX
Debido al operativo de seguridad y al ingreso de miles de aficionados, se prevén cierres parciales y afectaciones a la circulación en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México antes, durante y después del encuentro.
Como parte de la “Última Milla”, las vialidades con restricciones serán:
- Calzada de Tlalpan
- Viaducto Tlalpan.
- Anillo Periférico Sur.
- Calzada Acoxpa.
- Avenida del Imán.
- Avenida Santa Úrsula.
Se recomienda a los automovilistas salir con anticipación, utilizar aplicaciones de navegación en tiempo real y considerar rutas alternas para evitar retrasos.
Aficionados comienzan a llegar al hotel de concentración de Ecuador
En redes sociales circulan videos de aficionados llegando a las inmediaciones del hotel donde se hospeda la Selección de Ecuador, causando afectaciones viales en la zona de Santa Fe.
La afición mexicana es otra cosa, andan haciendo fiesta a las afueras del hotel de concentración de Ecuador. pic.twitter.com/HFV11cmBPd— La Comadrita (@lacomadritaof_) June 30, 2026
¿Extenderán el horario del Metro CDMX?
Solo las Líneas 1, 2 y 3 del Metro CDMX extenderán su horario de servicio hasta la 1:00 de la mañana del miércoles 1 de julio, pero el último tren saldrá a las 12: 30 de la estación base.
¿A qué hora abre el Fan Fest del Zócalo para el México vs. Ecuador?
¡Toma nota! Si quieres acudir al Fan Fest del Zócalo para ver el partido entre México y Ecuador, es importante que los aficionados lleguen a tiempo, ya que una vez que llegue a su cupo máximo no se permitirá la entrada.
La apertura de sus puertas en punto de las 09:30 horas y cerrará hasta que haya lleno total.
¿Cómo llegar al Fan Fest Zócalo?
¿Buscas llegar al Fan Fest o al Ángel de la Independencia? Considera el cierre de calles a partir de este martes 30 de junio por el partido México vs Ecuador.
Las mejores rutas para llegar en transporte público son:
Zócalo / Fan Fest en CDMX
✅Metro CDMX: Línea 2 (azul) por las estaciones Pino Suárez, Allende, Bellas Artes, Isabel la Católica.
La estación Zócalo/Tenochtitlan suele cerrar por control de acceso.
✅Metrobús: Línea 4 en República de Argentina o República de Chile
El acceso al Ángel de la Independencia es muy sencillo en transporte público, especialmente por Paseo de la Reforma.
✅Metro: Línea 1 (rosa)
✅Metrobús Línea 7
Ubicación de las pantallas para ver el partido GRATIS México vs Ecuador?
¿No te quieres quedar en casa? En Azteca Noticias, te decimos la ubicación de las pantallas colocadas en Paseo de la Reforma y el Centro Histórico para disfrutar del partidazo México vs Ecuador.
⚽️🔥 ¡Disfruta el partido México-Ecuador!— Alejandra Frausto (@alefrausto) June 29, 2026
Apoyemos a la Selección Nacional en los 16vos de final en alguno de nuestros 17 Festivales Futboleros con transmisión gratuita, actividades para toda la familia y un ambiente seguro para vivir la pasión del futbol. 🙌🏽🇲🇽
Y en el Centro… pic.twitter.com/cMtpz50NKC
¿A qué hora empieza el cierre vial cerca del Estadio Ciudad de México?
¡Toma precauciones! El operativo "´Última milla" iniciará alrededor de las 20:00 horas cierres parciales en calles aledañas al Estadio Ciudad de México.
Mientras que este martes 30 de junio iniciarán los cierres totales en calles de Santa Úrsula, así como Calzada de Tlalpan:
San Gabriel – Santa Úrsula.
San Benjamín – Santa Úrsula.
San Cástulo – Santa Úrsula.
San Celso – Santa Úrsula.
San León – Santa Úrsula.
Santo Tomás – San Alejandro.
Santo Tomás – San Jorge
Lista de calles cerradas por el México vs Ecuador
Si asistirás al partido en el Estadio Ciudad de México o transitarás por la zona, toma precauciones, ya que habrá cierres viales y afectaciones al tránsito desde las primeras horas del día.
De acuerdo con el operativo de movilidad, el cierre parcial de calles comenzará en la noche del lunes 29 de junio, mientras que el cierre total se aplicará a partir de las 9:00 horas del martes 30 de junio.
Las principales vialidades con restricciones son: Calzada de Tlalpan, Anillo Periférico (lateral sur), Avenida del Imán, Avenida Santa Úrsula, Calzada Acoxpa, Avenida Las Torres y la zona de Gran Sur.
¿Sabes qué es la #ÚltimaMilla?— SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 28, 2026
Es un operativo de seguridad y vialidad que se implementará en las inmediaciones del Estadio #CiudadDeMéxico en los días que haya partidos del #Mundial2026.
Conoce más sobre este dispositivo aquí: 👇https://t.co/mQukAJ3oFX
🚨Números de… pic.twitter.com/NyGM8si6Zv
¿En qué partes de CDMX habrá Ley Seca este 30 de junio?
A partir de las 15:00 horas de este martes 30 de junio habrá Ley Seca en colonias del centro de la Ciudad de México. Por lo que en las siguientes zonas se suspenderá la venta de alcohol:
🚧Colonia Centro
🚧Colonia Tabacalera
🚧Colonia Juárez
🚧Colonia San Rafael
🚧Colonia Cuauhtémoc
¿En dónde se podrá ver el México vs Ecuador GRATIS?
El partido México vs Ecuador se podrá ver totalmente gratis por pantallas de Azteca 7 a partir de las 18:30 horas, de este martes 30 de junio.
De igual forma, se podrá ver desde el sitio web de Tv Azteca, así como otros partidos del Mundial 2026.