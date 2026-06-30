EN VIVO México vs Ecuador desde CDMX: Llueve en el Zócalo a reventar de aficionados listos para ver el partido del Mundial 2026 hoy

En Azteca Noticias te traemos la última información sobre las afectaciones viales, clima en tiempo real y reacciones al partido México vs Ecuador en vivo desde la Ciudad de México. La Selección Mexicana busca sobrevivir a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 hoy 30 de junio y los aficionados ya abarrotaron el Zócalo capitalino, el Ángel de la Independencia y otras plazas públicas.

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Si planeas circular por la zona sur de la capital o ver el partido en las pantallas colocadas en toda la capital, es importante que sepas cuáles son las calles cerradas, así como el horario que tendrá el Metro CDMX para facilitar el regreso de los asistentes.