Kitzia Cazarín desapareció el domingo en Pachuca; emiten Alerta AMBER para localizarla

La adolescente Kitzia Cazarín Bautista desapareció el 5 de abril de 2026 en Pachuca de Soto, en el estado de Hidalgo, por lo que las autoridades locales emitieron la Alerta AMBER para poder dar con su paradero.

La joven de 14 años de edad tiene una estatura de 1.65 metros, cabello largo y lacio castaño oscuro, ojos café oscuro. Su complexión es delgada.

Al momento de su desaparición vestía pants y sudadera negras, así como tenis negros.

Sus señas particulares son una cicatriz horizontal en la rodilla izquierda, de aproximadamente cinco centímetros. También tiene una mancha café claro, como un lugar, en el lado derecho del estómago de alrededor de 2 centímetros.

La Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado de Hidalgo también emitió una ficha de búsqueda para poder dar con la localización de Kitzia Cazarín Bautista.

¿Cómo funciona la Alerta AMBER en México?

La Alerta AMBER es un mecanismo de búsqueda que se activa en los casos considerados de mayor gravedad relacionados con la desaparición o secuestro de menores de edad. Su principal finalidad es involucrar a la ciudadanía en la localización de niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de encontrarlos de forma rápida y en condiciones seguras.

Para lograr una amplia difusión, estas alertas se transmiten a través de distintos canales de comunicación, como radio, televisión, anuncios en la vía pública, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos habilitados para recibir información. Esto permite que el mensaje llegue a un mayor número de personas en el menor tiempo posible.

Actualmente, el sistema de Alerta AMBER opera en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos, como parte de una estrategia internacional para reforzar la búsqueda inmediata de menores desaparecidos.

¿Cómo se activa una Alerta AMBER?

Para iniciar el proceso de activación de una Alerta AMBER, es necesario realizar una llamada al número nacional 800 00 854 00, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Además, los familiares del menor deben acudir al Ministerio Público correspondiente en su localidad para agilizar el procedimiento. Una vez que se confirma que no se tiene información sobre el paradero del menor, la activación de la alerta se realiza de manera inmediata, con el fin de iniciar su búsqueda sin demora.

