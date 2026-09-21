Notas
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Alerta Amber: Buscan a Alejandra y María José en Sinaloa
Las adolescentes salieron de sus viviendas ubicadas en Mazatlán y Escuinapa, desde ese momento no saben nada de ellas, por lo que se activó la Alerta Amber.
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Desaparecen dos adolescentes en Edomex: ALERTA AMBER
Dos adolescentes, de 14 y 15 años, son buscados en distintos municipios de Edomex luego de que se reportara su desaparición
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Desaparecen dos adolescentes en Edomex; activan Alerta Amber
Dos adolescentes, de 15 y 16 años de edad, desaparecieron en calles de Edomex tras salir de su domicilio sin decir a dónde iban; activan Alerta Amber.
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Desaparecen cuatro adolescentes en calles de Edomex
Los cuatro adolescentes desaparecieron entre el 14 y 15 de septiembre en distintos municipios de Edomex; familiares temen por su seguridad y los buscan con urgencia.
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Buscan a los hermanos Fernanda y Jonathan en Yucatán
Fernanda Monserrat y Jonathan Miguel desaparecieron en el municipio de Sotuta, Yucatán, tras verlos por última vez en compañía de su padre; los buscan con urgencia.
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Desaparecen adolescentes y un bebé de 2 años en Edomex
Tan solo este fin de semana se reportaron tres menores de edad desaparecidos en varios municipios del Edomex; familiares activaron la Alerta Amber.