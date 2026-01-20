¿Dónde están? Desaparecen dos menores de 17 y una adolescente de 15 años en Guanajuato; se activa la Alerta Amber

La entidad guanajuatense enfrenta una situación de emergencia tras la reciente desaparición de tres jóvenes en distintos puntos de su territorio. Las autoridades estatales han formalizado la activación de la Alerta Amber para agilizar la localización de dos adolescentes de 17 años y una menor de 15, cuyos paraderos permanecen inciertos. Existe una preocupación latente por la integridad física de los involucrados, considerando su vulnerabilidad como menores de edad y el riesgo de que sean víctimas de alguna conducta delictiva.

El primer caso registrado corresponde a Gerardo Santillán Santillán, un varón de nacionalidad mexicana nacido el 11 de mayo de 2008. El joven fue visto por última ocasión el pasado 10 de enero, sin que desde entonces se tengan noticias sobre su ubicación.

Según la ficha de identidad, Gerardo mide un 1.70 y pesa 65 kilogramos. Sus rasgos físicos incluyen cabello lacio castaño obscuro y ojos del mismo tono. Al momento de su extravío, vestía un pantalón de mezclilla azul, playera blanca y calzado deportivo negro.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato del adolescente Gerardo Santillán Santillán de 17 años, Celaya, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlo! pic.twitter.com/3nfVBWwby6 — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) January 19, 2026

Posteriormente, el 16 de enero de 2026, se reportó la ausencia de Luis Antonio López Velázquez en el municipio de San Luis de la Paz. Con 17 años cumplidos, este adolescente presenta una estatura de un metro con 41 centímetros y un peso aproximado de 41 kilos.

Su descripción física detalla cabello lacio negro y ojos café obscuro. La indumentaria que portaba ese día consistía en una sudadera bicolor azul con negro, pantalones amarillos y tenis blancos con detalles oscuros.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato del adolescente Luis Antonio López Velázquez de 17 años, San Luis de la Paz, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlo! pic.twitter.com/48k6z1Vixu — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) January 19, 2026

Finalmente, la búsqueda se extendió hacia Silao de la Victoria, donde desapareció Citlali Elizabeth Guevara Díaz el 19 de enero del año en curso.

La adolescente, de quince años de edad, posee cabello lacio castaño obscuro y ojos alargados de color café. Citlali mide un 1.60 y tiene un peso de 46 kilogramos. Su vestimenta fue descrita como un pantalón blanco, sudadera gris y tenis de color blanco.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Citlali Elizabeth Guevara Díaz de 15 años, Silao de la Victoria, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/T5LHnmDA5u — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) January 20, 2026

La coordinación entre los cuerpos de seguridad y la ciudadanía resulta fundamental para hallar a estos tres jóvenes. Las autoridades solicitan la colaboración de la población para aportar cualquier información relevante que permita establecer el paradero de Gerardo, Luis Antonio y Citlali.

La difusión de sus rasgos particulares y las circunstancias de su última localización son herramientas clave para garantizar un retorno seguro a sus hogares, mitigando el peligro al que se exponen mientras continúen fuera del entorno familiar.

