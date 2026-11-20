Un hombre fue asesinado a balazos la mañana de este viernes 20 de noviembre en una plaza comercial de Ecatepec, Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el homicidio habría ocurrido durante un presunto asalto, luego de que la víctima saliera de una sucursal bancaria ubicada en Plaza Aragón.

¿Cómo ocurrió el ataque en Plaza Aragón?

Según la información preliminar, un sujeto disparó contra el hombre después de que este abandonara el banco.

Tras la agresión, la víctima perdió la vida en el lugar. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre su identidad ni se ha confirmado si el responsable logró llevarse dinero o pertenencias.

Luego de los disparos, la zona fue acordonada para permitir las diligencias correspondientes.

En el sitio se esperaba el arribo del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; así como del personal encargado del levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones.

#LoÚltimo | Una balacera se registró en la plaza comercial Multiplaza Aragón, en Ecatepec, #Edomex. Todo indica que fue un intento de asalto a una camioneta de valores.



De manera preliminar, al menos dos personas murieron; pero se desconoce quiénes son.



Vía. @Sergio_Spinoza… pic.twitter.com/lmkSh1kuKQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 20, 2026

¿Hay detenidos por el homicidio en Plaza Aragón?

Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre personas detenidas por estos hechos. Tampoco se han proporcionado detalles oficiales sobre la identidad del presunto agresor o las características del vehículo en el que pudo haber escapado.

Se espera que la Fiscalía del Estado de México proporcione más información conforme avancen las investigaciones para esclarecer el asesinato ocurrido en esta plaza comercial de Ecatepec.

IMSS brinda apoyo tras la balacera en Plaza Aragón

Por su parte, el IMSS Estado de México Oriente informó que, tras la balacera registrada en Plaza Aragón, Ecatepec, activó de manera inmediata sus protocolos de atención médica y respuesta hospitalaria, con el objetivo de brindar asistencia a los pacientes que pudieran llegar a sus instalaciones.