Trágica madrugada en CDMX. En las primeras horas de este 5 de noviembre, un hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia Palmititla, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM); el agresor logró huir del lugar.

Así fue el ataque a balazos contra un hombre en calles de la GAM

Los primeros reportes aseguran que el hombre caminaba sobre la banqueta al cruce de las calles Barranca de Cocoyotes y Av. La Brecha, cuando fue interceptado por un sujeto que sacó el arma de fuego y le disparó directamente.

Tras recibir el balazo la víctima perdió la vida en el lugar de los hechos, quedando tendida en plena vía pública.

El responsable logró huir después del ataque, por lo que se desconoce su identidad, paradero, así como la razón por la que disparó.

¿Qué dijeron las autoridades sobre el homicidio en Palmatitla?

Tras el reporte de la persona sin vida en la GAM, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar de los hechos y acordonaron la zona para preservar los indicios.

Mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia capitalina realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades ya investigan los hechos para identificarlo y dar con su paradero.

La víctima quedó tendida en plena vía pública (Azteca Noticias)

¿Qué hacer en caso de balacera en CDMX?

La violencia en México no para, por ello, es importante estar preparados y saber qué hacer en caso de estar en situaciones peligrosas, pero ¿qué hacer en caso de una balacera?