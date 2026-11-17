México enfrenta un nuevo llamado de atención por el brote de sarampión.

Y es que, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmó que el país perdió su estatus de territorio libre de esta enfermedad, un reconocimiento que mantenía desde hace décadas y que se vio afectado por la circulación sostenida del virus.

El anuncio fue realizado este martes 17 de noviembre por Jarbas Barbosa, director de la OPS, quien informó que México, Estados Unidos y Bolivia también perdieron esta condición.

La decisión se tomó después de una revisión de la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita, que sesionó del 10 al 13 de noviembre.

Sarampión en México: 20 mil 701 casos y 50 muertes

Las cifras muestran la dimensión que ha alcanzado el brote. Desde febrero de 2025 y hasta el 12 de noviembre de 2026, México acumuló 20 mil 701 contagios confirmados y 50 defunciones.

Entre las entidades con más casos acumulados se encuentran:

Jalisco: 8 mil 272 casos.

Chihuahua: 4 mil 606 casos.

Chiapas: mil 335 casos.

Ciudad de México: mil 83 casos.

Durante 2026, Jalisco, Chiapas y la Ciudad de México también figuran entre las entidades con más contagios registrados.

Las defunciones, por su parte, se distribuyen en 12 estados, con Chihuahua a la cabeza, con 21 fallecimientos.

México rebasa los 20 mil 700 casos de #sarampión, desde 2025. Ya suman 20 mil 701 y 50 muertes.



La mayoría de los casos, en este 2026, se ubican en Jalisco, Chiapas y CDMX. pic.twitter.com/tkpWZRfjce — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 17, 2026

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire. Entre sus principales síntomas se encuentran: