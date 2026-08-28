Explota polvorín en San Pedro de la Laguna, Zumpango; No se sabe si hay heridos

Una fuerte explosión en un taller de pirotecnia movilizó de emergencia a los cuerpos de rescate y protección civil durante la mañana de este viernes en el barrio de San Pedro de la Laguna, municipio de Zumpango, Estado de México. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, la detonación del polvorín generó una densa columna de humo visible desde varios puntos de la demarcación, encendiendo las alarmas entre los pobladores de las zonas aledañas.

#LoÚltimo | Autoridades de Protección Civil exhortan a la población a evitar la zona y permitir el libre paso de las unidades de emergencia, tras la explosión de un polvorín en San Pedro de la Laguna, en #Zumpango, #Edomex. pic.twitter.com/kNhXdgnDVE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 28, 2026

Despliegue de socorristas y cerco de seguridad

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Protección Civil municipal, Bomberos y paramédicos acudieron al sitio para sofocar el fuego residual, evaluar los daños materiales y brindar atención médica inmediata a posibles afectados. La zona fue acordonada por las Fuerzas de Seguridad para mitigar riesgos de detonaciones secundarias y garantizar el peritaje de la Fiscalía General de Justicia mexiquense. Las autoridades locales emitieron un exhorto urgente a la ciudadanía para evitar acercarse al perímetro afectado y ceder el paso a las ambulancias y unidades de rescate que continúan laborando en el lugar.

"Se exhorta a la población a evitar la zona y permitir el libre paso de las unidades de emergencia", escribió la cuenta oficial de Protección Civil del Edomex. Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer la existencia de heridos.

*Información en desarrollo