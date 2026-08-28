Detienen a un hombre que disparó contra policías en Zapopan: ZMG de noche

Una intensa movilización de fuerzas de seguridad se registró la noche del jueves 27 de agosto en el municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco, luego de que elementos de la policía municipal fueran agredidos a balazos por un individuo armado. El enfrentamiento culminó con la detención del presunto agresor, la captura de armamento y el rescate de una menor de 11 años que se encontraba en el inmueble.

El incidente tuvo lugar en el cruce de las calles Abedul y Villa Juárez, dentro de la colonia La Haciendita, luego de que las autoridades recibieran múltiples reportes al número de emergencias sobre detonaciones de arma de fuego en la zona.

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Así rescataron a la menor de edad

Al arribar al sitio señalado, las unidades de la policía de Zapopan detectaron a un hombre armado, quien al notar la presencia de las fuerzas de seguridad abrió fuego en contra de los uniformados. Los oficiales repelieron la agresión y desplegaron un operativo táctico para neutralizar la amenaza y lograr la detención del sospechoso.

Durante el desarrollo del operativo, los vecinos del sector alertaron a los agentes que al interior del domicilio desde donde se realizaron los disparos se encontraba una niña de 11 años de edad, cuyo estado de salud e integridad física corrían peligro.

Los elementos ingresaron al inmueble y lograron extraer a la menor sin que presentara lesiones, poniéndola bajo resguardo oficial e informando a las instancias de protección infantil de Jalisco.

Al interior de la finca, los oficiales localizaron diversas armas de fuego y cartuchos útiles, los cuales quedaron asegurados como evidencia.

La zona permaneció acordonada por corporaciones locales y estatales para permitir el trabajo de los peritos en la recolección de indicios e integrar la carpeta de investigación correspondiente.

El detenido y las armas incautadas fueron puestos a disposición del Ministerio Público del estado de Jalisco para determinar su situación jurídica y deslindar responsabilidades por los delitos de tentativa de homicidio contra servidores públicos y portación ilegal de armas.