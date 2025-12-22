¡Adiós a las posadas! Chiapas suspende eventos masivos por alerta en aumento de casos por sarampión

La propagación de casos de sarampión encendió las alertas sanitarias en Chiapas, luego de que la Secretaría de Salud estatal emitiera un exhorto oficial para suspender todos los eventos masivos en la entidad durante la temporada invernal.

Secretaría de Salud de Chiapas busca frenar avance de Sarampión

La medida, de carácter obligatorio, busca frenar la circulación del virus del Sarampión tras el registro acelerado de contagios en distintos municipios de Chiapas.

De acuerdo con información oficial, en menos de 24 horas se confirmaron alrededor de 45 casos de sarampión distribuidos en al menos 15 municipios, lo que motivó a las autoridades a ordenar la cancelación inmediata de conciertos, ferias, posadas, desfiles, eventos de fin de año y actividades deportivas con concentración de personas; la instrucción fue dirigida a todos los ayuntamientos del estado.

Entre los municipios con mayor número de reportes se encuentran Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de las Casas, aunque la lista continúa ampliándose conforme avanza la vigilancia epidemiológica. A esta medida ya se han sumado, mediante anuncios públicos, municipios como Berriozábal, Simojovel, El Bosque, Bochil y Cacahoatán, entre otros.

Suspenden eventos masivos en municipios de Chiapas por alerta de Sarampión

La Secretaría de Salud precisó que la suspensión de eventos masivos se mantendrá del 21 de diciembre de 2025 al 20 de marzo de 2026, periodo correspondiente a la temporada invernal, aunque el plazo podría extenderse dependiendo del comportamiento del brote.

Las autoridades señalaron que la situación será evaluada de forma constante, especialmente ante el próximo regreso a clases en el mes de enero.

Como parte de la estrategia sanitaria, se activó el Plan de Respuesta Rápida para el Control de Brotes por Sarampión , cuyo objetivo principal es reducir el riesgo de contagio, en particular entre la población infantil.

En este contexto, se reiteró el llamado a madres, padres y tutores para que acudan a los módulos de vacunación y completen los esquemas correspondientes.

Las autoridades de salud informaron que continuarán emitiendo reportes actualizados sobre el número de casos y el estado clínico de las personas diagnosticadas.

Mientras tanto, insistieron en que la suspensión de eventos masivos es una medida preventiva de salud pública, orientada a contener la propagación del virus y proteger a la población en general durante los próximos meses.

¿Qué es el sarampión y cómo prevenir contagios como en Chiapas?

El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que puede afectar a niñas, niños, adolescentes y adultos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, sigue siendo una causa importante de complicaciones graves, sobre todo en menores. El virus se transmite por el aire o por gotitas invisibles que salen de la boca y la nariz cuando una persona enferma tose, estornuda o habla.

Según el IMSS, los síntomas más comunes son fiebre alta por varios días, tos, escurrimiento nasal, ojos rojos y, después, la aparición de ronchas en la piel. En algunos casos puede causar neumonía, especialmente en personas con defensas bajas.

No existe un tratamiento específico para eliminar el virus; el manejo se basa en reposo y atención médica si hay complicaciones.

La mejor forma de prevenir el sarampión es la vacunación. En niñas y niños se aplica la vacuna triple viral, y en adolescentes y adultos la doble viral, conforme al esquema oficial. Vacunarse protege a la persona y evita la propagación del virus.