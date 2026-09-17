Enfermedades

Notas
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"Hay carencias": Maestra denuncia presunta negligencia médica en hospital público de Tabasco
Una maestra en Tabasco enfrenta complicaciones de salud tras tres intervenciones quirúrgicas en el ISSET. Colegas exigen la intervención de las autoridades.
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¿Cuánto dura el pozole en el refrigerador? Esta es la recomendación para comerlo sin riesgos
¿Guardaste pozole después de las fiestas? Conoce cuánto tiempo puede conservarse en el refrigerador y qué señales indican que ya no debes comerlo.
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Alex Fernández tiene una infección respiratoria y gastrointestinal: ¿cómo afecta y cómo se manifiesta?
El cantante Alex Fernández se recupera de una infección respiratoria y gastrointestinal. Conoce qué es esta enfermedad y sus posibles síntomas.
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Existe y habita en el agua dulce: así se transmite la ameba "comecerebros"
Un instructor murió en Yucatán tras contraer una infección por la ameba “comecerebros”; conoce cómo se transmite el organismo Naegleria fowleri y dónde habita.
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Sarampión en Veracruz: hay 3 municipios en alerta tras dos fallecimientos
El sarampión sigue bajo vigilancia en Veracruz. Ya son 16 casos confirmados y dos personas fallecidas. ¿Qué municipios están bajo vigilancia y qué hacer para prevenir contagios? Te contamos.
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Más de un mes sin cirugía: Familiares de pacientes denuncian desabasto de insumos en el Instituto de Cardiología
Familiares denuncian grave desabasto de insumos en el Instituto Nacional de Cardiología en CDMX. Pacientes llevan semanas esperando cirugías de corazón.