¿Tú estado está en riesgo? Alerta por inundaciones y lluvias torrenciales para hoy viernes en México

La temporada de lluvias muestra su fuerza durante la jornada de hoy viernes 12 de junio de 2026 y millones de mexicanos podrán enfrentarse a inundaciones, lluvias torrenciales, deslaves y fuertes vientos, esto debido a la combinación de la onda tropical número 6, además de una zona de baja presión con potencia ciclónico en el Golfo de México.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua advierte que varios estados registrarán precipitaciones intensas capaces de provocar afectaciones en carreteras, viviendas, zonas bajas y centros urbanos.

¿Que estados tienen mayor riesgo de inundaciones hoy en México?

Las lluvias más intensas esperan para los estados de Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, en donde podrían acumularse entre 75 y 150 milómetros de agua en pocas horas.

Las autoridades alertan que estas condiciones incrementan significativamente el riesgo de inundaciones repentinas, desbordamiento de ríos y arroyos, así como deslaves en zonas montañosas. Además, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo también se encuentran bajo vigilancia debido a la intensidad de las precipitaciones previstas durante la jornada de hoy.

¡Lluvia imparable! Este es el pronóstico del clima en Puebla para HOY por @elyrodval ⛈️☔️ pic.twitter.com/9j4ebP5W7C — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) June 12, 2026

¿Qué está provocando estas lluvias extremas en México?

Los especialistas explican que la onda tropical 6 avanza sobre el sureste del país transportando una gran cantidad de humedad desde el Caribe y el Golfo de México. A este fenómeno se suma una zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico localizada en el sureste del Golfo de México, que favorece la formación de densa nubosidad, tormentas eléctricas, además de lluvias en de gran intensidad. La interacción entre ambos sistemas genera condiciones propicias para eventos meteorológicos severos en gran parte del territorio nacional.

¿Cómo está el clima en la Ciudad de México?

Para el Valle de México el pronóstico contempla el cielo, mayormente nublado durante gran parte del día; por la tarde noche se esperan chubascos, tormentas eléctricas, además de la posible caída de granizo tanto en la Ciudad de México como en el municipios del Estado de México, situaciones que podrían ocasionar encharcamientos y afectaciones viales.

¿Inundaciones hoy en México? Esto recomienda Protección Civil

Las autores recomiendan mantenerse informado exclusivamente a través de fuentes oficiales, además de evitar cruzar calles inundadas, conducir con precaución y contar con una mochila de emergencia, en caso de vivir en una zona de riesgo. La temporada de ciclones apenas comienza y los fenómenos meteorológicos muestran su intensidad.