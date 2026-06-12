¡No guardes el paraguas! Seguirán las lluvias intensas: así estará el clima este viernes

La lluvia seguirá ganando terreno en México. Para este viernes 12 de junio, la combinación de la onda tropical número 6 y una zona de baja presión con potencial ciclónico frente a las costas de Campeche provocará lluvias de fuertes a intensas en buena parte del territorio nacional.

¿Qué estados tendrán lluvias más fuertes este 12 de junio?

Los mayores acumulados de lluvia se esperan en:



Jalisco

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

También habrá lluvias muy fuertes en;



Chihuahua

Durango

Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Morelos

Nayarit

Guerrero

#Pronóstico de #Lluvias para mañana, viernes 12 de junio, en la República Mexicana ⬇️ pic.twitter.com/Grl82NeDEe — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 12, 2026

¿Hay riesgo de ciclón en el Golfo de México?

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre una zona de baja presión ubicada frente a las costas de Campeche, la cual presenta potencial para evolucionar a ciclón tropical.

Aunque por ahora continúa en monitoreo, este sistema favorece el ingreso de humedad hacia el sureste mexicano, reforzando las lluvias en la región.

Las autoridades advierten que las lluvias más intensas podrían ocasionar:



Incremento en niveles de ríos y arroyos.

Inundaciones urbanas.

Encharcamientos severos.

Deslaves en zonas montañosas.

Reducción de visibilidad en carreteras.

A esto se suman rachas de viento que podrían derribar árboles, lonas y anuncios espectaculares.

¿Dónde hará más calor este viernes?

Mientras gran parte del país estará bajo lluvias, el calor extremo seguirá presente en el norte. Las temperaturas más altas se pronostican en:



Baja California y Sonora: más de 45 grados.

Chihuahua, Coahuila, Durango y Sinaloa: entre 40 y 45 grados.

Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Guerrero: entre 35 y 40 grados.

La onda de calor continuará en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, mientras que comenzará en zonas del noreste de Baja California.

Clima en CDMX y Estado de México: ¿lloverá este viernes?

La Ciudad de México y el Estado de México tendrán una jornada marcada por el cielo nublado y condiciones para lluvias durante la tarde.

Para la capital del país se prevén lluvias fuertes con posibles descargas eléctricas y caída de granizo. La temperatura mínima oscilará entre 14 y 16 grados, mientras que la máxima alcanzará entre 25 y 27 grados.

Consulta el #Pronóstico por alcaldías en la siguiente imagen⬇️ pic.twitter.com/PKxGYx5sUh — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 12, 2026

En el Estado de México se esperan lluvias muy fuertes, principalmente en regiones del centro, suroeste y oriente. La temperatura mínima será de 11 a 13 grados y la máxima de 20 a 22 grados.

También se pronostican bancos de niebla en zonas altas durante la mañana y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.