Lo que parece un simple sticker de WhatsApp puede convertirse en una amenaza digital, robando el dinero y datos personales de las víctimas, pero ¿cómo funciona el nuevo fraude y cómo protegerse?

El fraude de los stickers también es conocido como “zeroclik”, una de las modalidades más preocupantes para manipular y vulnerar los celulares de las víctimas.

¿Cuál es el modus operandi del fraude con stickers en WhatsApp?

No caigas en trampas. Los ciberdelincuentes suelen aprovechar la confianza de los usuarios y distribuir stickers manipulados por medio de conversaciones individuales, grupos de WhatsApp o perfiles desocnocidos.

Por lo general se hacen pasar por contenido popular, felicitaciones o material de entretenimiento.

Una vez que la víctima de click en el sticker, el código malicioso contaminar el celular y dar acceso a datos personales y financieros.

En este tipo de estafa, la víctima no tiene que abrir ningún enlace, descargar un archivo o realizar una acción adicional, ya que el malware pude ejecutarse al recibir o procesar el contenido.

Los riesgos que corre tu celular y datos personales

El fraude de los stickers aprovecha las fallas de seguridad para instalar códigos maliciosos y robar información, pero ¿cuáles son los riesgos de esta estafa?

Infección con virus o código oculto que permite accesos no autorizados si el sistema o la app no tienen parches recientes.

Exposición de fotos, contactos, contraseñas y conversaciones privadas almacenadas en el equipo.

Robo de tu perfil de WhatsApp para suplantar tu identidad y pedir dinero o seguir enviando el engaño a tus contactos.

#BoletínSSC | #AlertaCibernética | La #SSC de la #Ciudad de México, a través de la Unidad de #PolicíaCibernética, alerta a las personas usuarias del ciberespacio sobre los riesgos que pueden representar imágenes, videos, audios y stickers recibidos mediante aplicaciones de mensajería instantánea. Aunque compartir estos elementos es una actividad cotidiana, los ciberdelincuentes pueden manipularlos para aprovechar vulnerabilidades en las aplicaciones o los sistemas operativos e introducir códigos maliciosos en los dispositivos. https://t.co/SyHlV3AHGj — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 19, 2026

¿Cómo protegerse de los fraudes con stickers en WhatsApp y redes sociales?

La Policía Cibernética compartió algunas recomendaciones clave para evitar ser víctima del fraude de stickers en WhatsApp.

Activa la verificación en dos pasos y utilizar contraseñas seguras en las cuentas digitales.

y utilizar contraseñas seguras en las cuentas digitales. Mantén actualizado el sistema operativo del dispositivo móvil y las aplicaciones de mensajería.

el sistema operativo del dispositivo móvil y las aplicaciones de mensajería. Descarga aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales y verificar que correspondan a sus desarrolladores legítimos.

únicamente desde tiendas oficiales y verificar que correspondan a sus desarrolladores legítimos. Configura las aplicaciones para limitar la descarga automática de fotografías, videos, documentos y otros archivos multimedia.

para limitar la descarga automática de fotografías, videos, documentos y otros archivos multimedia. Evita descargar o abrir archivos inesperados , especialmente cuando provengan de contactos desconocidos o presenten características inusuales.

, especialmente cuando provengan de contactos desconocidos o presenten características inusuales. Revisa los permisos concedidos a las aplicaciones, especialmente aquellos relacionados con fotografías, cámara, micrófono, ubicación y archivo

¿Qué hacer si fui víctima del fraude de stickers?

¡No entres en pánico! Si crees que fuiste víctima de stickers en WhatsApp, lo primero que debes hacer es desconectar tu celular de internet y activar el modo avión, esto para cortar el acceso remoto o robo de datos en curso.