Notas
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¡Hasta esquela hubo! Fingió su muerte para no pagar tandas en Nuevo León: el caso de Vanelly
Una supuesta estafadora señalada en redes sociales como Vanelly Zavala, al parecer fingió su muerte para no pagar tandas en Juárez, Nuevo León; capilla niega su velorio.
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¿Te llegó un enlace por correo o SMS? La razón por la que no debes instalar apps desde un mensaje de texto; cómo protegerse de fraude
Descargar aplicaciones desde un mensaje SMS, correo electrónico o desde otras redes sociales podría traer consecuencias graves para los usuarios.
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Cuidado con los falsos mensajes por multas de alquiler en CDMX: Así funciona la estafa que podría dejarte sin dinero
¡Alerta en CDMX! Detectan estafa con falsas multas de alquiler vía mensaje de texto. Conoce cómo opera este fraude y evita que roben tu dinero.
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¿Qué tan frecuentes son las estafas en México?: reportan una cada cuatro días
Compras, inversiones y falsas promesas de dinero encabezan las estafas que enfrentan los adultos en México.
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Fotos atractivas, precios bajos y citas peligrosas: así engañan a compradores de autos en Jalisco
La Fiscalía de Jalisco alerta sobre robos violentos en falsas ventas de autos por internet. Conoce el modus operandi y las recomendaciones para evitar fraudes.
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¿Buscas el amor en apps de citas? Las señales de alerta para evitar caer en estafas y no perder tu dinero
Un robo tras cita por app en CDMX, encendieron las alertas de millones de ciudadanos, por ello, te compartimos como identificar las señales y modus operandi.