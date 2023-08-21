Hilary impacta Estados Unidos con lluvias torrenciales en California y Nevada

Hilary es ahora un ciclón pos tropical, pero aún hay estado de emergencia en California y Nevada, hay escuelas cerradas y vuelos cancelados en Estados Unidos

La tormenta tropical Hilary trajo lluvias torrenciales al sur de California y Nevada, los meteorólogos advirtieron sobre condiciones catastróficas y potencialmente mortales a causa de la rara tormenta a medida que avanza tierra adentro.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos instó a las personas a mantenerse alejadas de las carreteras debido a las peligrosas inundaciones.

Hilary es ahora un ciclón pos tropical

Hilary es ahora un ciclón pos tropical, pero seguirá descargando fuertes lluvias y ráfagas de viento en gran parte del oeste de Estados Unidos este lunes.

Un ciclón pos tropical es aquel que ha perdido la mayor parte de sus características tropicales pero que aún puede producir lluvias y vientos significativos.

Muchas de las áreas en el camino de la tormenta se trasladaran a Nevada el lunes por la tarde, no están acostumbradas a ver el tipo de lluvia asociada con una tormenta tropical.

Emiten alerta por afectaciones por Hilary

El Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino emitió una orden de refugio para algunos residentes del condado debido al barro y los escombros que bloquean una carretera.

“Debido a la lluvia actual, hay lodo y escombros bloqueando la carretera. Una orden de refugio en el lugar ahora está vigente para la comunidad de Forest Falls y los residentes en Oak Glen Road, desde Casa Blanca Street hasta Harris Road”, publicó el Departamento del Sheriff en las redes sociales.

Hilary impacta al desierto

Los meteorólogos dijeron que algunas áreas desérticas podrían terminar con 12 a 25 centímetros de lluvia.

"En algunos lugares del desierto, eso equivale a un año", dijo Alex Tardy, meteorólogo principal de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica en San Diego, en una rueda de prensa. "La lluvia normal en el sur de California y San Diego es nula en agosto. Entonces, aquí se está desarrollando un evento muy inusual".

Estado de emergencia en California

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el estado de emergencia para ayudar con los esfuerzos de respuesta y recuperación.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que su administración estaba lista para brindar asistencia a California, Nevada y Arizona.

Escuelas cerradas y vuelos cancelados

La tormenta obligó a cancelar vuelos en Los Ángeles, San Diego y Las Vegas, mientras que las escuelas de Los Ángeles y San Diego cerraron el lunes.

La última tormenta tropical que golpeó a California se produjo en 1977

Un general de 50 a 100 milímetros de lluvia puede caer a través de porciones de Oregon, Idaho y Montana y dar lugar a importantes problemas de inundaciones.

Hasta 50 mm de lluvia adicional puede caer a través de las zonas más afectadas de California y Nevada.

Intensa actividad tropical en el Océano Atlántico

La actividad tropical se intensificó en el Atlántico durante el fin de semana. Tres tormentas tropicales -Emily, Franklin y Gert- se agitan en la zona y otra podría formarse en el Golfo de México y dirigirse a Texas a principios de esta semana.

Los vientos huracanados de Hilary afectarán a partes de Nevada, Idaho, Utah y Montana con vientos sostenidos de 40 a 55 km/h y ráfagas más altas probablemente este lunes. Vientos de esta magnitud todavía pueden causar daños a los árboles y las líneas eléctricas.

Se espera que Hilary se disipe por completo a última hora de este lunes, pero su humedad residual seguirá aumentando las precipitaciones en el norte de Estados Unidos, al menos hasta mediados de semana.

En todo el suroeste de Estados Unidos se prevé que la actual e histórica cantidad de precipitaciones provoque este lunes inundaciones repentinas, urbanas y de arroyos que pongan en peligro vidas humanas o sean localmente catastróficas, incluyendo corrimientos de tierras, aludes de lodo y flujos de escombros.

Se esperan inundaciones

También se esperan impactos de inundaciones localizadas, algunas significativas, a través de porciones del norte del oeste de Intermountain en la mañana de este martes.

Se espera que los fuertes vientos persistan en partes del oeste del país este lunes, sobre todo en y cerca de las zonas de terreno más alto.