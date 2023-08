Jugadora de la selección española de futbol se entera de la muerte de su padre tras ser campeona mundial

Olga Carmona, integrante de la Selección Femenil de Futbol de España quien ganó el Mundial de su categoría, recibió la noticia de la muerte de su padre tras alzarse con en triunfo contra Inglaterra.

La Real Federación Española de Futbol (RFEF) expresó sus condolencias a través de un comunicado publicado en su perfil oficial de la red social X, antes conocida como Twitter. Agregaron que Carmona conoció “la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo”.

⚫️ PÉSAME | La @RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo.



Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo… pic.twitter.com/BSe2XmUrVF — RFEF (@rfef) August 20, 2023

Por su parte, Olga escribió su propio mensaje lamentando la muerte de su papá, donde destaca que él debe estar orgulloso de su triunfo en la Copa Mundial de futbol femenil.

“Y sin saberlo tenía mi estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá”, escribió la también futbolista del equipo femenino del Real Madrid.

Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá 🌟❤️‍🩹 pic.twitter.com/Uby0mteZQ3 — Olga Carmona (@7olgacarmona) August 20, 2023

Carmona anotó un gol en el minuto 29 del encuentro contra Inglaterra, el cual marcó el triunfo para la Selección de España en el partido final celebrado en el Stadium Australia en Sydney, realizado ayer domingo 20 de agosto.

Presidente de Futbol español besa a jugadora tras el triunfo; genera críticas

Luis Rubiales, presidente de la RFEF besó a la jugadora Jennifer Hermoso, tras el triunfo de la roja en el Mundial Femenino de Futbol.

Durante la entrega de medallas junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino y la reina de España, Letizia, el directivo sujetó la cabeza de la futbolista y después la besó. Posteriormente, le dio palmaditas en la espalda cuando la deportista se marchó.

🚨Otro que se cree intocable 👇🏻



➖Rubiales llama "gilipollas" a quienes critican la falta de consentimiento en su beso a la jugadora Jennifer Hermoso.



➖No solo no se arrepiente sino que se jacta de ello e insulta a quienes denuncian lo ocurrido.



¿Tú que ves en estas imágenes? pic.twitter.com/44GshSRA04 — Nenedenadie 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️🔻 (@nenedenadie) August 21, 2023

Jennifer Hermoso dijo “No me gustó, eh”, durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram. “¿Qué se suponía que hiciera?”, respondió la también jugadora de los Tuzos del Pachuca ante la pregunta de otra persona.

Ante otros cuestionamientos sobre el incidente, la deportista declaró “Que se lo digan a otro, que a mí no me importa. Yo soy campeona del mundo y eso es lo que me voy a llevar esta noche”, a la estación de radio española COPE.

Reuters. La futbolista Jennifer Hermoso en el truinfo ante Ingalterra en el Mundial de Futbol Femenil.

Sin embargo, medios españoles y funcionarios criticaron la acción de Rubiales. Irene Montero, ministra de Igualdad de Género expresó en su cuenta de la red social X que un beso no consentido es una forma de violencia sexual que sufren las mujeres de forma cotidiana y que no debe ser normalizada.

Las violencias sexuales, especialmente las de menor intensidad, siguen estando invisibilizadas y normalizadas, pero hay que llamarlas por su nombre para poder acabar con ellas. No es solo machismo, abuso de poder o un acto sexista: es violencia sexual. — Irene Montero (@IreneMontero) August 21, 2023

Por su parte, Rubiales aseveró que quienes preguntan sobre su beso con Jennifer Hermoso son idiotas.

“¿El beso con Jenni? Idiotas hay en todas partes. Cuando dos personas tienen una muestra de cariño sin importancia, no podemos hacer caso a las idioteces. Somos campeonas y con eso me quedo”, declaró el presidente de la RFEF a la emisora Radio Marca.