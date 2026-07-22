Los tres estados donde habrá lluvias intensas por la tormenta tropical “Bertha”

La tormenta tropical "Bertha" ya toco tierra en Estados Unidos, y en lo que corresponde a México ya se ha emitido un aviso preventivo ante el pronóstico de precipitaciones significativas (lluvias) que afectarán a diversas regiones del territorio nacional durante los próximos días jueves y viernes.

De acuerdo con los reportes, la combinación de sistemas meteorológicos generará desde lluvias fuertes hasta acumulados intensos, por lo que las autoridades llaman a la población a extremar precauciones.

Efectos de la tormenta tropical "Bertha" en tres estados

Para este jueves, los desprendimientos nubosos asociados con la tormenta tropical "Bertha" alcanzarán la zona noreste de la República. Este fenómeno propiciará el desarrollo de lluvias muy fuertes, con especial énfasis en los estados de Coahuila y Tamaulipas, además de la región correspondiente a Nuevo León, así lo informó Conagua.

¡Mantente alerta! ⚠️ ⛈️



Te informamos sobre el #Pronóstico de #Lluvias fuertes a intensas para los proximos días, derivadas de la #TormentaTropical #Bertha y una vaguada sobre el occidente del país. pic.twitter.com/Q9D3yIn4wu — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 22, 2026

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento, por lo que las zonas urbanas y rurales de estas entidades deberán mantenerse en alerta ante posibles encharcamientos o crecidas repentinas en cuerpos de agua.

Vaguada en niveles medios y altos azota el occidente

Paralelamente, el desplazamiento de una vaguada que interviene en los niveles medios y altos de la atmósfera sobre el occidente del país activará otro importante temporal de lluvias. Desde el jueves, este sistema ocasionará precipitaciones de fuertes a muy fuertes en los estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Durango, Jalisco, Colima y Michoacán.

No obstante, el escenario meteorológico se tornará más crítico hacia el viernes, cuando estas condiciones se intensifiquen. La Conagua advierte que las lluvias alcanzarán la categoría de intensas principalmente en el estado de Sinaloa, mientras que en el resto de las entidades del occidente antes mencionadas se mantendrán con rangos muy fuertes.

Recomendaciones por lluvias en México

Ante este panorama de inestabilidad climática, las autoridades del Gobierno de México reiteran la importancia de mantenerse informados a través de las actualizaciones del pronóstico emitidas en los canales oficiales y redes sociales institucionales.

Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a seguir estrictamente las recomendaciones de Protección Civil de su localidad, evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundables, y atender cualquier aviso de desalojo o resguardo preventivo con el fin de salvaguardar la vida y el patrimonio de las familias mexicanas.

