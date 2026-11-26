El aumento de casos de mpox en distintos países del continente americano llevó a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a emitir un llamado para fortalecer las medidas de prevención y detección de la enfermedad.

Casos de mpox en América en 2026

De acuerdo con una Alerta Epidemiológica publicada el 24 de noviembre, la OPS destaca el incremento de casos desde la semana epidemiológica 39 de 2026, en Brasil, junto con una mayor detección del clado Ib del virus de mpox en la Región.

La mpox afecta de manera desproporcionada a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. De las 114 defunciones por mpox se reconoce el estado serológico respecto al VIH, 111 (97%) de personas con VIH.

¿Qué es la mpox y cómo se contagia?

Es una enfermedad infecciosa causada por el virus del mpox. Se puede transmitir por medio del contacto físico con una persona infectada; puede ser contacto piel con piel, contacto íntimo, así como a través de materiales contaminados como la ropa y ropa de cama.

¿Cuáles son los síntomas del mpox?

Los síntomas pueden presentarse de varias maneras; entre ellas se encuentran:

Erupciones o lesiones en la piel (cara, manos, pies, zona genital y anal, dentro de la boca y garganta)

Fiebre

Dolor de cabeza

Dolores musculares

Dolor de espalda

Cansancio

Inflamación de los ganglios linfáticos

Las personas que presenten una erupción cutánea inexplicable o algunos otros de los síntomas compatibles de la mpox deben buscar atención médica y realizarse una prueba.

La OPS insta a los países de las Américas a fortalecer la vigilancia, la capacidad de laboratorio y las medidas de prevención, incluida la vacunación, ante el aumento de casos de #mpox en varios países de la Región.



🔗 https://t.co/MbVJveh5Z2 pic.twitter.com/ZSu0eZjQKM — OPS/OMS (@opsoms) November 26, 2026

Mpox una emergencia de salud pública de importancia internacional

El 14 de agosto de 2024, la OMS declaró que el brote de mpox constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional, debido a la propagación internacional de los casos y el riesgo de transmisión sostenida.