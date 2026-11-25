La primera tormenta invernal de la temporada llegará a México este jueves 26 de noviembre y traerá un cambio importante en las condiciones del clima: se pronostican lluvias intensas en seis estados, temperaturas bajo cero en zonas serranas y posible caída de nieve o aguanieve en regiones montañosas del occidente del país.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que el fenómeno estará acompañado de un descenso de temperatura, fuertes rachas de viento y precipitaciones que podrían provocar inundaciones, deslaves y afectaciones en caminos.

El sistema comenzará a influir en el occidente y sus efectos también alcanzarán regiones del centro, norte y sur de México.

¿Dónde habrá lluvias intensas y posible caída de nieve?

Las precipitaciones más fuertes se esperan en:

Sinaloa: centro y sur.

Nayarit: gran parte del estado.

Jalisco: este y sur.

Colima: distintas regiones.

Michoacán: norte y noroeste.

Guanajuato: oeste.

En estas entidades se pronostican acumulaciones de entre 75 y 150 milímetros.

Además, durante la noche podría caer nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Querétaro también tendrán lluvias importantes, con acumulaciones de hasta 75 milímetros en las regiones señaladas por el SMN.

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¿Qué estados tendrán temperaturas bajo cero?

El descenso térmico será otro de los efectos de este sistema. Las zonas serranas de Durango y Chihuahua podrían registrar temperaturas de entre -10 y -5 grados Celsius, con heladas durante la madrugada.

También se esperan valores de -5 a 0 grados en regiones montañosas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas.

En tanto, otras zonas serranas del centro del país podrían alcanzar temperaturas de entre 0 y 5 grados.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este jueves 26 de noviembre?

La primera tormenta invernal también tendrá efectos en el Valle de México. Para este jueves, el pronóstico contempla intervalos de chubascos en la Ciudad de México, mientras que en el Estado de México se

esperan lluvias fuertes, principalmente en las regiones oeste y noroeste.

En la capital se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 grados Celsius y una máxima de 19 a 21 grados. Además, podrían presentarse bancos de niebla en zonas altas, por lo que se recomienda precaución al conducir, especialmente durante las primeras horas del día.