Después de que un terremoto de magnitud 7.6 sacudiera la zona de Maluku, Sultra, en Indonesia, autoridades activaron la alerta de tsunami, según anunció la Agencia Meteorológica, Climatológica y Geofísica (BMKG) del país.

El sismo hoy 9 de enero se registró a las 12:37 am, hora local, en la zona de Maluku, y reportó una magnitud preliminar de 7.9, que después fue corregida a 7.6, confirmó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El epicentro se situó a 427 kilómetros al sur de la isla Ambon, a una profundidad de 95 kilómetros, añadió el USGS. Después del terremoto ocurrieron algunas réplicas.

Notable quake, preliminary info: M 7.6 - Pulau Pulau Tanimbar, Indonesia https://t.co/kRNGOMDcBV — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) January 9, 2023

Debido a este movimiento, la Agencia Meteorológica y Geofísica de Indonesia emitió una alerta de tsunami, la cual se levantó más tarde.

Las autoridades de Indonesia no informaron sobre daños materiales o pérdida de vidas por este terremoto, el cual tuvo una fuerte intensidad.

Indonesia cerró el 2022 con un terremoto que dejó más de 100 muertos

En noviembre del año pasado, un terremoto en la principal isla de Indonesia dejó al menos 162 muertos y 326 heridos, la mayoría en la ciudad de Cianjur.

El terremoto de magnitud 5.6 sacudió la provincia de Java Occidental, con casi 50 millones de habitantes, la más poblada de este vasto archipiélago de 17,000 islas en el Sudeste Asiático.

Indonesia busca localizar a supervivientes del terremoto

Fue poco profundo, cerca de la ciudad de Cianjur, a unas 45 millas al sur de la capital, Yakarta, a la 1:21 de la tarde, hora local.

El terremoto provocó un deslizamiento de tierra y derrumbó edificios en Cianjur, donde se reportaron la mayoría de las muertes, pero también sacudió bloques de torres en Yakarta durante tres minutos aterradores mientras la gente corría a las calles.

Dwikorita Karnawati, directora de la agencia meteorológica y geofísica, aconsejó a las personas que permanecieran al aire libre porque podrían continuar las réplicas.