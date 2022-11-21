Un terremoto en la principal isla de Indonesia ha dejado este lunes al menos 162 muertos y 326 heridos, la mayoría en la ciudad de Cianjur.

El terremoto de magnitud 5.6 sacudió la provincia de Java Occidental, con casi 50 millones de habitantes, la más poblada de este vasto archipiélago de 17,000 islas en el Sudeste Asiático.

Fue poco profundo, cerca de la ciudad de Cianjur, a unas 45 millas al sur de la capital, Yakarta, a la 1:21 de la tarde, hora local.

El terremoto provocó deslizamientos de tierra y derrumbe de edificios

El terremoto provocó un deslizamiento de tierra y derrumbó edificios en Cianjur, donde se reportaron la mayoría de las muertes, pero también sacudió bloques de torres en Yakarta durante tres minutos aterradores mientras la gente corría a las calles.

Indonesia busca localizar a supervivientes del terremoto

La ciudad más afectada y próxima al epicentro fue Cianjur, hogar de casi 170,000 personas. El temblor incluso se sintió en la capital, Yakarta, que está a más de 100 kilómetros y donde se desalojó a todos los residentes y trabajadores de los edificios más altos.

El terremoto a una profundidad de 10 kilómetros

Las autoridades han explicado que se han registrado decenas de réplicas de un terremoto que golpeó a una profundidad de 10 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

También alertan de que el número de muertos podría aumentar en las próximas horas porque aún hay muchos desaparecidos.

Dwikorita Karnawati, directora de la agencia meteorológica y geofísica, aconsejó a las personas que permanezcan al aire libre porque podrían continuar las réplicas.

Las víctimas seguían llegando de muchas áreas. Alrededor de 326 personas resultaron heridas.

Deslizamientos de tierra bloquearon accesos

Suherman también señaló que la electricidad se cortó, lo que interrumpió los esfuerzos de comunicación, y que los deslizamientos bloquearon los accesos a un distrito al que no pudieron entrar las brigadas de rescate.

Los cimientos de las casas, de muy baja calidad de fabricación, se han venido abajo en otras ocasiones con seísmos de menor intensidad. El de este lunes ha derrumbado y dañado más de 300 edificios, como un hospital o un internado, además de varios locales. Los rescatistas continúan buscando más supervivientes.

Terremoto a una semana de la reunión del G20 en Indonesia

Hace apenas una semana, en la paradisíaca isla indonesia de Bali se celebró la trascendente reunión del G20, que acogió a los líderes mundiales durante un par de días. Indonesia, donde viven más de 270 millones de habitantes, es azotada con frecuencia por terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis debido a su ubicación en el llamado "anillo de fuego", un arco de volcanes y fallas con fuerte actividad tectónica en la cuenca del Pacífico.

Historia de terremotos en Indonesia

El país asiático tiene un historial devastador de tragedias: en 2018, un terremoto de magnitud 7.4 golpeó la isla de Sulawesi y dejó más de 2,000 muertos y más de 200,000 desplazados.

El año pasado, 109 personas murieron en cuatro seísmos que se volvieron a cebar de nuevo con Sulawesi, isla famosa por sus arrecifes de coral que cada año acoge a miles de turistas que van a hacer buceo.

El peor desastre que se recuerda fue en 2004, cuando un terremoto de magnitud 9.1 frente a la isla de Sumatra, en el norte del archipiélago, desencadenó un tsunami que mató a 226,000 personas a lo largo de la costa del Océano Índico, más de la mitad de ellas en Indonesia.

