¡No es tu computadora! Cientos de usuarios han reportado la caída global de Microsoft este jueves 12 de noviembre; aseguran fallas en las aplicaciones principales del sistema.

Entre las aplicaciones con más problemas son Outlook, Teams y Copilot.

La plataforma DownDetector cuenta con más de 500 reportes por fallas en Microsoft.

¿Qué fallas presentan las aplicaciones de Microsoft este jueves?

Este jueves 12 de noviembre, usuarios de distintas partes del mundo reportaron fallas e interrupciones en varios servicios de Microsoft, entre los que destacan graves problemas de conectividad y otros problemas de visualización.

Los problemas que presentan cada una de las aplicaciones:

Outlook: Errores de conexión, acceso y envío o recepción de correos (incidente EX1550543 ).

Errores de conexión, acceso y envío o recepción de correos (incidente ). Microsoft Teams: Fallas generales de acceso y visualización de contactos (incidente MO1489432 ).

Fallas generales de acceso y visualización de contactos (incidente ). Copilot: Problemas para responder o funcionar en la plataforma.

Problemas para responder o funcionar en la plataforma. SharePoint y OneDrive: Intermitencias breves causadas por fallas de red en Azure.

Hasta el momento se desconoce la razón por la que las aplicaciones no funcionan correctamente. Microsoft no ha dado una declaración oficial al respecto.

Alertan por fallas en Microsoft: Reportan caída global en todas las aplicaciones ¿Qué fallas presenta Microsoft este jueves?

Aplicaciones de Microsoft que presentan fallas

Entre los servicios más afectados por la caída de Microsoft son: