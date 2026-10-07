Notas
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¿Adiós al traductor de Google? Así puedes traducir mensajes desde WhatsApp; pasos para hacerlo
La herramienta para traducir mensajes en WhatsApp cuenta con más de 19 idiomas diferentes, permitiéndole a los usuarios conectar con otras comunidades.
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“Quieren callar a los mexicanos”: PAN lanza alerta por decreto sobre redes sociales
El PAN encendió las alertas por el decreto que busca retirar contenidos violentos de redes. Advierten que podría afectar la difusión de noticias sobre violencia.
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¡46 años haciendo historia! Tianguis del Chopo, el corazón del rock en México que nació un 4 de octubre; esta es su historia
El Tianguis del Chopo cumple 46 años este 4 de octubre. Conoce cómo nació en 1980, su historia y por qué se convirtió en símbolo del rock en México.
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¡Se lavan las manos! El gobierno culpa a las redes sociales de la violencia en México
El gobierno habló de las redes sociales, pero no del fracaso en la promesa del rescate de los jóvenes mexicanos.
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VIDEO: Matan a balazos a mujer afuera de una iglesia de Valle de Santiago Guanajuato
Violencia en festejos a la Virgen de la Merced: Atacan a balazos a mujer en plena celebración religiosa en Guanajuato. Los agresores lograron darse a la fuga.
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¿7 años de cárcel por un meme? Anaya acusa a Morena de intentar imponer censura
Una nueva propuesta encendió el debate entre los legisladores: el PAN cuestiona sus posibles alcances y advierte sobre consecuencias para medios y usuarios de redes.