El cielo nocturno esconde un secreto impredecible a finales de noviembre: la lluvia de estrellas que puede pasar de la calma absoluta a un verdadero bombardeo de meteoros en cuestión de minutos. Las Alfa Monocerótidas no son una lluvia común, son un enigma astronómico famoso por sus “estallidos” sorpresivos.

Estas ráfagas fulminantes de estrellas fugaces que se encienden de golpe en la oscuridad y que este 2026 vuelven a poner en alerta a los entusiastas del cosmos en ambos hemisferios.

Las Alfa Monocerótidas mantienen su ventana de actividad anual del 15 al 25 de noviembre, y son visibles desde ambos hemisferios. Aunque en condiciones habituales suelen pasar discretas, este evento astronómico tiene fama de encenderse de golpe con ráfagas breves y veloces.

¿Cuándo es el pico de las Alfa Monocerótidas este 2026?

El máximo de actividad de esta lluvia se ubica alrededor del 21 de noviembre, abarcando la noche del 21 al 22 de noviembre de 2026.

En su punto máximo, la longitud celeste de referencia alcanza los 239.32 grados, y la actividad suele concentrarse en ventanas cortas, por lo que conviene estar atento a la madrugada de esa fecha.

¿A qué hora conviene observar la lluvia de meteoros?

El radiante comienza a asomarse sobre el horizonte alrededor de las 23:00 horas (con referencias de salida cercanas a las 21:51 y tránsito de altura máxima hacia las 03:59 en cálculos de referencia).

Para esta ocasión, se señala que una Luna casi llena se oculta bajo el horizonte alrededor de las 03:40 de la madrugada, un momento en que el radiante gana altura en el cielo, lo que vuelve especialmente atractiva la observación en la recta final de la madrugada.

¿Hacia dónde mirar para ver las Alfa Monocerótidas?

El radiante, es decir, el punto desde donde parecen brotar los trazos luminosos, se sitúa en la constelación del Unicornio (Monoceros), cerca de su estrella Alfa, con posibles trayectorias vinculadas también a la zona de Canis Minor.

Los meteoros pueden cruzarse en distintos sectores de la bóveda celeste, aunque conviene dirigir la mirada principalmente hacia el este, donde el radiante aparece y asciende.

¿Qué son las Alfa Monocerótidas y por qué son impredecibles?

Se trata de una lluvia de meteoros cuyos destellos entran en la atmósfera a una velocidad media de 65 kilómetros por segundo. En su origen se menciona al cometa Van Gent-Peltier-Daimaca (C/1943 W1), aunque se apunta que no hay certeza plena sobre su papel como progenitor y que podría tratarse de un cometa de corto período aún no identificado.

Su rasgo más llamativo es el contraste entre su calma habitual, donde en noches ordinarias apenas se cuentan unos 4 meteoros por hora, y los estallidos repentinos de menos de una hora que han ocurrido en años como 1925, 1935, 1985 o 1986 y 1995.

En episodios históricos se han reportado tasas explosivas de cientos o incluso más de mil meteoros por hora, como en 1995, cuando se observaron 420 meteoros en un lapso brevísimo de apenas cinco minutos. Al no conocerse con exactitud cada cuánto se repiten estos picos extraordinarios, la lluvia mantiene un carácter impredecible.

Consejos para observar la lluvia de meteoros Alfa Monocerótidas