¿Superluna de Castor o Luna Fría? Si apuestas por cuál se queda con la corona de la más grande, la NASA ya resolvió el duelo: noviembre y diciembre traen las dos últimas superlunas de 2026, y la ganadora llega justo para robarse Nochebuena.

¿Cuándo se podrá ver la Luna del Castor?

Después de la Luna Llena del Cazador, la Luna del Castor inaugura la recta final del año la noche del martes 24 de noviembre. Su máximo esplendor llegará a las 14:53 UTC (8:53 horas del centro de México), convirtiéndose en la segunda superluna de 2026. Aunque el momento exacto de mayor brillo será durante el día en muchas regiones, podrás apreciarla en todo su esplendor las noches del 23 y 24 de noviembre.

¿Cuándo es la Luna Fría de 2026 y a qué hora verla?

Aquí llega la verdadera campeona. Los pueblos originarios de América del Norte llaman Luna Fría a la última luna llena del año, que ocurre el jueves 24 de diciembre a las 01:28 UTC. En el centro de México y otras zonas de Norteamérica, su punto máximo caerá la tarde-noche del miércoles 23 de diciembre, a las 19:28 horas. Ubicada en la constelación de Géminis a 356,738 kilómetros (221,667 millas) de la Tierra, marcará la menor distancia de todo 2026 y lucirá 7.77% más grande de lo habitual.

¿Qué es una superluna y por qué Castor y la Luna Fría lo son?

La Luna gira alrededor de la Tierra en una órbita elíptica, así que su distancia cambia cada vuelta.El punto más cercano recibe el nombre de perigeo y el más lejano, apogeo.Cuando una luna llena coincide cerca del perigeo, forma una superluna con mayor brillo y un tamaño aparente algo superior al promedio.Aunque a simple vista cuesta notar el cambio, regala buenas tomas para fotografiar.

¿Dónde observar la Luna de Castor y la Luna Fría desde México?

Puedes observar ambas superlunas desde cualquier punto de México a simple vista, siempre que el clima deje el cielo despejado.Prepara tu cámara las noches del 23 y 24 de noviembre, y aparta la tarde-noche del 23 de diciembre para ver la Luna más grande de 2026.

Con información de la NASAnet